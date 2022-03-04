不在乎被誤認父女 26歲女愛上58歲的他 甜喊：性福美滿

英國26歲女愛上58歲男，兩人正準備結婚。示意圖，非新聞當事人。（取材自pixabay）

英國 26歲女性哈金（Jessica Hocking）去年結識58歲默里（Dermot Murray）時，以為兩人會發展出情同「父女」的關係，但現在他們打算步入禮堂。

哈金透露最初同事跟默里比較熟，三人會一起出去玩，後來她和默里發現彼此產生化學反應，會一起帶著狗出門散步，還會深夜開車出門夜遊。

哈金說：「他是個非常好又可靠的朋友，我可以傾訴我的煩惱，並分享我不會告訴別人的事。最初我們就像父女關係，但漸漸變成戀人關係。」

兩人去年4月開始正式交往，起先因為擔心年齡差距飽受批評，選擇隱藏這段戀情，最終仍公諸於世，哈金表示：「我希望能在公共場合牽他的手。」

I’m 26 and dating a 58-year-old – people constantly think he’s my dad https://t.co/Fjz6CpRMJ9 — The US Sun (@TheSunUS) February 26, 2022

哈金提到很多人會以為他們是父女，但兩人都不會介意，因為知道人們可能無法理解他們的關係。

哈金透露：「我們的性生活很棒，非常契合，他很溫柔，總會問我是否還好。」

哈金提到媽媽只比默里大4歲，她也支持他們的戀情：「他們就像最好的朋友。當我去工作時，他們會一起看電視，這真的很好。我很驚訝親友都非常支持我們。」

哈金認為這段戀情唯一要擔心的是他們處於不同的人生階段，當默里退休 時，她還在職場工作。

這對交往10個月的情侶希望盡快訂婚，他們已買了對戒，哈金還在她無名指紋上默里名字的開頭字母 。

哈金對默里讚不絕口：「他表達浪漫的方式很傳統，我喜歡這一點。我發現和年長男人約會比跟同齡男性約會好得多，因為他們有更多生活經驗，而且默里很成熟又很有愛。」