不在乎被誤認父女 26歲女愛上58歲的他 甜喊：性福美滿

英國 26歲女性哈金(Jessica Hocking)去年結識58歲默里(Dermot Murray)時,以為兩人會發展出情同「父女」的關係,但現在他們打算步入禮堂。

哈金透露最初同事跟默里比較熟,三人會一起出去玩,後來她和默里發現彼此產生化學反應,會一起帶著狗出門散步,還會深夜開車出門夜遊。

哈金說:「他是個非常好又可靠的朋友,我可以傾訴我的煩惱,並分享我不會告訴別人的事。最初我們就像父女關係,但漸漸變成戀人關係。」

兩人去年4月開始正式交往,起先因為擔心年齡差距飽受批評,選擇隱藏這段戀情,最終仍公諸於世,哈金表示:「我希望能在公共場合牽他的手。」

I’m 26 and dating a 58-year-old – people constantly think he’s my dad https://t.co/Fjz6CpRMJ9