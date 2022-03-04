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時尚品牌BALENCIAGA提供IG更新烏克蘭最新消息...因為他

記者吳曉涵／台北即時報導
BALENCIAGA將IG清空後，放上一張代表烏克蘭國旗配色的照片，開放平台來報告和傳遞有關烏克蘭局勢的訊息。圖／摘自IG
BALENCIAGA將IG清空後，放上一張代表烏克蘭國旗配色的照片，開放平台來報告和傳遞有關烏克蘭局勢的訊息。圖／摘自IG

2022巴黎秋冬女裝周正在進行中，時尚品牌們無不抓緊時間利用社群平台為新一季的設計造勢，增加和網友、消費者的互動。之前總是會在新作品發表前清空IG帳號以備統整最新產品資訊的BALENCIAGA，這次依舊維持清空的策略，但目的和以往並不相同，此舉也引發許多網友熱議。

原來，BALENCIAGA這次將IG清空後，先是上傳全白色的照片並配上一隻代表和平鴿的Emoji，接著幾天後改成放上一張代表烏克蘭國旗配色的照片，一旁寫著「我們支持和平，並捐款給世界糧食計劃署，以便用於烏克蘭難民的第一批人道主義援助資源。我們將在未來幾天開放我們的平台來報告和傳遞有關烏克蘭局勢的資訊。現在，可從我們帳戶簡介附上的連結捐款。(We stand for peace and donated to WFP to support first humanitarian help for Ukrainian refugees. We will open our platforms in the next days to report and relay the information around the situation in Ukraine. Follow the link in bio to donate now.)」接著也在限時動態也發布了許多關於烏克蘭狀況的報導連結。

BALENCIAGA創意總監Demna Gvasalia出生於前蘇聯時期的喬治亞...
BALENCIAGA創意總監Demna Gvasalia出生於前蘇聯時期的喬治亞，當地不只在2008年也受到俄羅斯的軍事入侵，1992年時更曾遭受種族滅絕迫害。圖／摘自IG

其實BALENCIAGA會這樣做，跟創意總監Demna Gvasalia的人生經歷有很大的關係。他出生於前蘇聯時期的喬治亞，當地不只在2008年也受到俄羅斯的軍事入侵，1992年時，喬治亞更在與阿布哈茲發生衝突時遭受種族滅絕迫害，Demna Gvasalia可說是親眼目睹戰爭的殘酷，於是他曾在執掌的另一個品牌Vetements的2019春夏系列傳遞出戰爭帶給他的焦慮心情，並藉服裝上的圖案帶出喬治亞人的種族清洗事件，許多國家的國旗也都被他運用作為運動夾克靈感，其中也包含烏克蘭。

前幾天GIORGIO ARMANI透過無聲的時裝秀表達反戰理念，而BALENCIAGA的時裝秀預計在3月6日登場，屆時秀場上會不會有任何的安排來宣揚對烏克蘭的支持也令人感到好奇。

前幾天GIORGIO ARMANI透過無聲的時裝秀表達反戰理念。圖／GIORGI...
前幾天GIORGIO ARMANI透過無聲的時裝秀表達反戰理念。圖／GIORGIO ARMANI提供

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