洗頭狂掉髮、超毛躁？學會洗髮這5招 頭髮不再掉

洗髮時要注意5個步驟。圖／摘自Pexels

許多人每天都要洗頭髮，但也很擔心每次洗完頭髮，就在地上看到掉落的頭髮呢？再照照鏡子，發現自己的頭髮毛躁更讓心煩意亂，以下整理幾個洗髮習慣小撇步，能夠讓頭髮狀況更好。

好習慣1：先起泡在上頭

每次洗頭髮時，都發現頭髮大把大把的掉落，在洗頭時更覺得煩惱。其實只要改變一些洗頭髮的習慣。對於頭髮的髮量跟髮質就會有間接跟直接的影響。

這道理就像是洗臉一樣，正確的洗頭，建議把洗髮精先在手上起泡後，再搓揉至髮絲、頭皮上，才不會造成頭皮毛孔阻塞的問題。

洗頭前，要來個頭皮SPA。圖／摘自Pexels

好習慣2：洗頭時來個頭皮SPA

頭皮受損很難發現，尤其洗頭時，常怕會洗不乾淨，會用些過於尖銳的輔助洗頭器、指甲來洗頭皮，這卻可能會讓頭皮受傷，所以建議洗頭時，其實也不太需要特別的輔助道具，只需要用手指的指腹輕柔按摩、按壓即可，才不會造成頭皮的受損。

好習慣3：護髮乳只使用在髮尾

市面上有許許多多的護髮產品供大家挑選，但不是所有的產品都可以接觸到頭皮，即便標榜著可接觸頭皮的護髮乳，在使用時也盡量避免直接塗抹。然而護髮乳其主要功效就是撫平受損的毛鱗片，讓頭髮的毛躁感降低。有些護髮品的成分內帶有油脂，這些油脂雖然可以直接塗抹在頭皮上，但要將它沖乾淨其實並不容易，所以還是建議別直接塗抹在頭皮上。

護髮乳只要使用在髮尾。圖／摘自Pexels

好習慣4：護髮乳停留五分鐘

想讓髮質越來越好，一定要養成用護髮產品的習慣。其實護髮產品不一定要使用特別昂貴，只要使用方式正確，其實都有基本效果。建議可以先將頭髮洗乾淨後，將護髮產品塗抹在頭髮乾燥、毛躁的地方後停留大約五分鐘，用熱毛巾包裹後開始洗澡，當洗完澡時，養分吸收的時間也差不多，即可沖洗掉。

洗頭髮也是學問。圖／摘自Pexels

好習慣5：洗髮前先梳頭

在洗頭髮的當下，會下意識用手指去順頭髮，但如果頭髮在已經打濕的情況下，就沒辦法那麼容易梳開。如果強行的將頭髮梳順梳開，反而會讓頭髮更容易打結，在清洗上也就變得越困難，難怪頭髮會一把把的掉在地上。所以避免在洗頭間過於拉扯頭髮，就要在洗頭前，將用梳子將頭髮梳過一遍，也可以透過圓頭梳子來按摩頭皮，讓一整天的疲勞也可在此時慢慢的舒展開來。