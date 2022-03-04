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在報紙頭版登報向前女友道歉 真實目的引網揣測

聯合新聞網 / 綜合報導
李姓男子在聯合報頭版刊出「道歉啟事」為與蘇姓女子曾發生過的爭執，登報致歉。圖／翻攝自2022年3月4日出刊聯合報頭版
李姓男子在聯合報頭版刊出「道歉啟事」為與蘇姓女子曾發生過的爭執，登報致歉。圖／翻攝自2022年3月4日出刊聯合報頭版

4日聯合報頭版刊出一則「道歉啟事」，由李姓男子刊登，內容主要為與蘇姓女子間曾發生的爭執，登報向對方致歉。但內容描述得鉅細靡遺，讓「ICU醫生陳志金」在臉書粉專發文質疑：「很好奇這則啟事內容的真假？目的為何」。

李姓男子今日在聯合報頭版刊登的道歉啟事中提到：「在與蘇小姐交往期間，不該吵架時不接電話讓人找不到，不該用報警方式處理感情事，更不該請同事騷擾蘇小姐媽媽」。甚至還說：「不該在鬧分手後，為了買狗飼料，單獨載女同事去大賣場，不該置之不理與同事去尾牙唱歌，並讓同事傳買春訊息給我」。並在文末提及：「浪費蘇小姐八年青春及騷擾蘇媽媽，分手未好好處理，遇事逃避不解決，本人深感抱歉」。

據了解，李姓男子居住在新北市，刊登廣告費用為定價六萬四千元。「ICU醫生陳志金」在臉書粉絲團對李男登報道歉，提出五種可能性。他認為，如果以道歉換取不被告，是否需要詳細交待自己一些「無知」的做法，又曝露了對方「氣度」的問題？其次，若是以道歉換取原諒或復合，全國的人都知道女方本名，這樣肯定是回不去了。

第三，雙方以刊登啟事處理男女朋友的問題，除淪為大家談論的話題外，對彼此應該毫無助益。第四，這會不會是一則假道歉之名的報復行為？讓大家知道對方「小氣」、「不可理喻」實際上是要讓大家公審、討論對方。最後，這會不會是「狗飼料」、「買春」、「賣場」等另類炒作廣告？

文末還邀網友一起找會不會有「藏頭詩」或「隱藏的話」，甚至是某些秘密組織的溝通方式。網友們留言提出看法，「我猜是法官判登報道歉，但男生不甘願，乾脆拖下水一起丟臉」、「整篇看下來就是在罵女方無理取鬧根本不是在道歉」、「把蘇小姐的抱怨一次寫完，看能不能好好分手，我看到的是女生不甘願分手，不會是我解讀錯誤吧」、「我以為這是劇組的宣傳手法耶？我沒看劇但看到有劇迷分享」。

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