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IKEA關閉俄國分店 大批民眾湧入瘋搶「鯊魚玩偶」

編譯張君堯／即時報導
瑞典家居用品巨頭宜家成為國際另一間抵制俄羅斯的企業，引發俄羅斯國內宜家現場塞滿大量民眾、爭先恐後地購買家具和家居必需品，其中廣受全球民眾歡迎的「鯊魚玩偶」更是被瘋搶。(路透)
瑞典家居用品巨頭宜家成為國際另一間抵制俄羅斯的企業，引發俄羅斯國內宜家現場塞滿大量民眾、爭先恐後地購買家具和家居必需品，其中廣受全球民眾歡迎的「鯊魚玩偶」更是被瘋搶。(路透)

瑞典家居用品巨頭宜家（IKEA）成為國際另一間抵制俄羅斯的企業，引發俄羅斯國內宜家現場塞滿大量民眾、爭先恐後地購買家具和家居必需品，其中廣受全球民眾歡迎的「鯊魚玩偶」更是被瘋搶。

「每日郵報」報導，宜家宣布停止在俄羅斯和白俄羅斯的運營後，許多俄羅斯民眾湧入各分店只為搶在最後一刻購買商品，包括莫斯科、聖彼得堡、鄂木斯克和新西伯利亞等地的分店都出現大量購物者拼命搶購。現場拍攝的照片顯示俄羅斯民眾在分店大排長龍，更有民眾難過地抱著鯊魚玩偶、彷彿在與宜家告別。

宜家在聲明中表示「戰爭已經對人類產生巨大影響，這也導致供應鍊和貿易條件嚴重中斷。出於以上原因，宜家決定暫時停止在俄羅斯的運營」，還稱「烏克蘭的毀滅性戰爭是一場人類悲劇，我們向數百萬受影響的人致上最深切的同情和關心」。

據悉，宜家此舉將影響1.5萬名員工，公司表示未來將協助這些員工重新就業和維持收入，並為他們的家人提供支持。

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