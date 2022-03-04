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期待看到「大猩猩泡溫泉」他澆熱牛奶卻成了命案現場

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友本來想看到「巧克力大猩猩泡溫泉」，淋上熱牛奶後卻發現大猩猩瞬間融化。(取材自推特)
日本網友本來想看到「巧克力大猩猩泡溫泉」，淋上熱牛奶後卻發現大猩猩瞬間融化。(取材自推特)

將巧克力泡在沸騰的液體中，融化的速度究竟有多快呢？最近有位日本網友，就分享了一段造型巧克力泡在熱牛奶中的影片，結果在短短幾秒鐘，就出現了令他意想不到的結果，衝擊性的畫面更逗笑許多網友。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「pachiko_tw」最近分享一段影片，畫面中他將一個大猩猩造型的巧克力放在杯中，並且開始倒入滾燙的牛奶。原先他預期的，是大猩猩泡在熱牛奶中，像是舒適泡著溫泉一般的畫面。

然而，這隻巧克力猩猩很明顯抵擋不住熱牛奶的威力，影片才過了短短幾秒，馬上因為融化的關係，整隻猩猩都栽進了牛奶當中，直接當場滅頂。意外性的畫面除了讓拍攝者忍不住大笑之外，也引起許多網友的回應。

網友們就紛紛表示：「累到直接淹沒在澡堂裡的人」、「簡直要笑死我」、「喝醉泡澡然後溺斃的衝擊影像」、「被牛奶打敗了」、「看到這個簡直笑翻」、「大猩猩啊啊啊」、「我買過相同的東西，但反而是都不給我融化很困擾」。也有網友打趣套上電影「魔鬼終結者」的台詞「I’ll be back」。

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