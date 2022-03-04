參加益智節目 康乃爾21歲女學生曝訣竅：按鈴要快

康乃爾大學畢業生、來自新澤西州的21歲女孩凱瑟琳‧張(右)上月至洛杉磯參加「危險邊緣！全國大學生錦標賽」的現場錄影。左為節目主持人比亞利克。(取材自推特)

康乃爾大學(Cornell University)畢業生、來自新澤西州 彭寧頓(Pennington)的21歲女孩凱瑟琳‧張(Catherine Zhang，音譯)上月至洛杉磯 參加「危險邊緣！全國大學生錦標賽」(Jeopardy! National College Championship)的現場錄影，讓她獲得高度的關注。

「從很小的時候，我就是這個節目的忠實觀眾。」凱瑟琳說：「我的家人都是看著這個節目長大的，我也是從小學就成了節目的粉絲；每一年我都會看青少年和大學生組的錦標賽，所以如今能夠參加節目讓我感到超級興奮。」

在四強對決賽時，凱瑟琳成功拿下第三名，當被問到自己還有什麼需要加強，她卻回答「按鈴搶答」的時機，她說：「最重要的一件事是，按鈴的速度一定要非常快，而且要準確掌握時間。」

凱瑟琳解釋：「一直到真正參加比賽，我才明白這有多重要，而且跟你對題目和解答的掌握一樣重要；如果你無法搶答成功，你就沒有答題的機會。」

為了參賽，凱瑟琳在2020年秋天先是參加該節目大學生線上答題競賽，她說：「後來我接到通知，告訴我要再參加一次線上測驗，但這次是透過視訊軟體Zoom；然後又一次用Zoom參加試鏡，一直到2021年10月我終於接到電話，他們通知我獲得正式上節目參賽的資格。」

這也是凱瑟琳首次搭機到洛杉磯，第一輪比賽凱瑟琳遇上兩名強勁的對手，題目從流行文化到古詩文集包羅萬象；該集已於上月在美國廣播公司(ABC)播出。

礙於新冠肺炎防疫 管制，凱瑟琳只能隻身參賽，無法有任何親友陪同；凱瑟琳說：「錄影現場除了工作人員，也都沒有觀眾；我想以前應該是可以攜伴的，但這次不行。」

儘管主修電腦科學和社會學的凱瑟琳已在去年12月畢業，她仍會參加今年的畢業典禮；她也表示，日後計畫前往紐約擔任專案經理。