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在荷蘭被廁所門上「H、D」考倒 他急問：哪個是男廁？

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本網友發現荷蘭廁所的標誌並非英文，讓他分不清楚哪個才是男廁。（取材自推特）
一位日本網友發現荷蘭廁所的標誌並非英文，讓他分不清楚哪個才是男廁。（取材自推特）

說到廁所的性別標誌，大多都是以生理男性女性的圖片、代表色或者文字等等做區分。而在文字方面，則以「MAN」和「WOMAN」的標示最為常見。但最近有位日本網友，卻在國外碰到一個罕見的廁所標誌，讓他完全看不懂什麼意思。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「yoshi_kotch」最近分享一張在荷蘭拍攝的照片，畫面中的兩道廁所門，分別寫著英文字母「H」和「D」。結果讓這位在美國、英國等地旅居多年的網友，完全看不懂到底哪邊才是男性廁所，只好直接向店員詢問。

後來他才曉得，其實這兩個字母，代表著荷蘭文中的「Herren（男性）」和「Damen（女性）」。而除了荷蘭以外，語言相近的德國、澳洲等地，其實也有類似的標誌，並非全以英文縮寫表示。

網友們也紛紛表示「學到了一課」、「覺得D還比較像『男子（日文為Dansei）』。」、「以前去荷蘭時，曾經看到『Damen』有『men』就進到女廁了」、「還是象形符號比較不容易搞混」、「真的很需要一張畫才比較好理解」、「這誰搞得懂啊」、「是男人當然就要選Dandy（花花公子）的D啊」。

日本 字母 澳洲

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