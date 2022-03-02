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「疫」外好賣 大華府奢侈品 消費成長迅速

記者張筠／華盛頓報導
許多民眾在近兩年因無法舉行盛大婚禮或去度蜜月，所以投資購買更大、更多的鑽戒和珠寶，促進奢侈品生意。（Tiny Jewel Box提供）
許多民眾在近兩年因無法舉行盛大婚禮或去度蜜月，所以投資購買更大、更多的鑽戒和珠寶，促進奢侈品生意。（Tiny Jewel Box提供）

新冠疫情曾將華府市中心變為空無一人的「幽靈城」(ghost town)，商家也經歷掙扎，但奢侈品店在經濟逐漸開放後恢復迅速，一方面得益於華府高收入民眾的購買力未減，另一方面是民眾傾向以奢侈品彌補無法出遊、辦婚禮、度蜜月的遺憾，藉著更多的消費來替代慶祝和紀念。

金融網站Bankrate資深分析師羅森曼(Ted Rossman)稱，當前是「奢侈品零售商發展的好機會」，由於民眾生活隨疫情趨緩而逐漸恢復，中高收入群體的購買力也未減，數據也顯示富裕的千禧一代(millennial)越來越年輕化。

位於華府市中心的珠寶店Tiny Jewel Box業主羅斯漢姆(Matthew Rosenheim)說，近期生意成長迅速，「客戶多為經濟穩定且富裕的家庭」；羅森曼表示，高收入群體所在的行業受疫情衝擊較不明顯，他們一般都有條件在家工作，因此仍維持穩定的高收入。

勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)最近的報告指出，大量從事低薪資工作的民眾在疫情間失業，因這類崗位沒有遠程辦公選擇，而因此加劇貧富差距；根據華盛頓都會區政府議會(COG)的數據，在全美前十大都會區中，大華府是疫情期間整體流失工作最少的地區，不過休閒旅遊和餐飲行業除外。

羅森曼說，雖然疫情限制旅行，但這也讓高收入群體有更多「閒錢」購買奢侈品，「他們無法出遠門，因此選擇到高端品牌聚集的商場或市區消費」，也有不少人稱之為「報復性消費」或「情緒性消費」，其中最熱門就是可保值的珠寶、鑽石等。

羅斯漢姆也說，由於許多民眾在近兩年無法舉行盛大婚禮或去度蜜月，因此會投資購買更大、更多的鑽戒和珠寶。

奢侈品商店向網購轉型的趨勢較緩慢，羅森曼表示，有些商家無法確保網路能提供同樣奢華、高級、定製的服務，因此在網購熱門的大環境中，仍堅持推廣實體門面，而該現象在大華府也很明顯，包括華府市中心、北維州的Tysons Galleria商場，仍吸引不少奢侈品買家；華府市中心是全美家庭收入最高的地區之一，是良好的奢侈品市場，他預計未來國內外旅遊逐漸恢復後，將會帶來更多商機。

奢侈品店面在經濟逐漸開放後恢復迅速，一方面得益於華府高收入民眾的購買力未減，另一...
奢侈品店面在經濟逐漸開放後恢復迅速，一方面得益於華府高收入民眾的購買力未減，另一方面是民眾傾向以奢侈品彌補無法出遊的遺憾。（Tiny Jewel Box提供）

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