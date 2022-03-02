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2柴犬超愛疊手比賽 姊姊玩到臭臉 妹妹撒嬌秒投降

聯合新聞網 / 綜合報導
妹妹最後撒嬌靠在姊姊身上。(取材自Instagram)
妹妹最後撒嬌靠在姊姊身上。(取材自Instagram)

家中有寵物的飼主都知道，若是不只飼養一隻，那每天的生活可是熱鬧了。因為牠們真的就跟小孩一樣，喜歡打打鬧鬧，對於某些小事特別愛爭。日本就有一名飼主養了一對柴犬姊妹花，分別是9歲的黑柴「Miku（みく）」和3歲的赤柴「Rina（りな）」，牠們平常雖然感情滿好的，無時無刻都膩在一起，但面對「疊手手」的較量，牠們還真是把柴犬倔強固執的一面展露無遺。

透過飼主分享的影片可以看到，赤柴Rina先發動攻勢，將手手放在黑柴姊姊Miku上面，Miku也不甘示弱，立刻將手抽了出來，反過來疊在妹妹手上。就這樣一來一往，兩隻柴柴都不願意服輸。眼看黑柴收起笑容逐漸北宋，妹妹Rina立馬撒嬌賣萌，靠在姊姊的身上，就像是在說：「不要生氣啦，讓我放上面嘛～」Miku見狀也軟化下來，最後兩汪和好，頭靠頭依偎在一起。

療癒的畫面讓網友紛紛直呼：「真的是超級卡哇伊」、「最後互相依偎在一起太可愛了啦」、「重播好多次、好療癒」飼主也經常在社群帳號上分享兩姊妹有趣的互動，不論是一起出去玩、一起吃飯睡覺覺，或是第N次疊手手大戰，可愛的模樣總是能萌翻不少粉絲。

社群 日本

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