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食客吃蛤蠣咬到珍珠 價值可能10萬元「以為臼齒掉了」

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州58歲男子到一家海鮮餐廳龍蝦館用餐，在吃生鮮蛤蠣時竟咬到珍珠（示意圖）。（Getty Images）
新澤西州58歲男子到一家海鮮餐廳龍蝦館用餐，在吃生鮮蛤蠣時竟咬到珍珠（示意圖）。（Getty Images）

根據地方媒體先進傳媒(Advance Media)28日報導，新澤西州58歲男子賽普斯勒(Michael Spressler)日前到一家海鮮餐廳龍蝦館(Lobster House)用餐，在吃生鮮蛤蠣時竟咬到珍珠；珍珠諮詢網站The Pearl Source指依照該珍珠的來源海域，價值可能介於50元至10萬元不等。

「我當下還以為是我的臼齒掉了。」賽普斯勒形容，但接著他感覺到口中的異物有著絲滑的表面，他的舌頭還能感覺到異物是圓形的，似乎不是牙齒，「後來我想可能只是個小圓石或什麼的，但我拿出來放在手心上端看，我才發現是顆完美的珍珠。」

這家位於五月岬郡(Cape May)的龍蝦館是賽普斯勒最愛的餐廳之一，他和妻子瑪麗亞‧賽普斯勒(Maria Spressler )自1980年代起就是這裡的常客；賽普斯勒說：「這些年來，每當我們想遠離城市的紛擾，就會開車離開花園州高速公路(Garden State Parkway)，然後我們會到龍蝦館來坐坐，因為對我來說，他們是新州最棒的海鮮餐廳。」

多年來，賽普斯勒習慣在開胃菜點一盤生鮮蛤蠣，沾著檸檬、雞尾酒醬或辣醬食用，他形容：「我這輩子吃過無數的蛤蠣，卻是第一次吃到珍珠」；根據一些網路傳言，吃到夾帶珍珠蛤蠣的機率是萬分之一。

至於要如何處理這顆直徑8.83毫米大的珍珠，瑪麗亞表示希望能自己留著，她考慮拿去做成戒指或珍珠項鍊，搭配一些象徵人魚的裝飾；不過丈夫似乎更迫切想知道，這顆珍珠究竟來自何處的海域，希望能對珍珠的價值掌握得更確切。

「我知道她想搭配一些珠寶做成配件或首飾，但我希望能先找到人來估價，至少知道個大概。」賽普斯勒表示：「我聽說這顆珍珠可能價值不斐，甚至好幾萬塊，但我不知道是不是真的，所以我想知道。」

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