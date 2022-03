梵谷贈摯友的風景畫首度現身市場 紐約佳士得五月上拍

梵谷1889作品「阿比勒丘陵附近的田野」(Champs près des Alpilles),將領銜佳士得(Christie’s)紐約今年5月舉辦的20世紀藝術晚拍,估價約4500萬美元。圖/佳士得提供

印象派大師梵谷(Vincent van Gogh)1889作品「阿比勒丘陵附近的田野」(Champs près des Alpilles),將領銜佳士得(Christie’s)紐約今年5月舉辦的20世紀藝術晚拍,是該畫作首次現身拍場,估價約4500萬美元左右。這是梵谷在聖雷米(Saint-Rémy)療養院時所繪、並寄給人在馬賽的摯友Joseph Roulin的兩幅油畫之一。畫作在日前於倫敦舉辦的20/21世紀藝術晚拍預展時首度亮相之後,將來台、港巡展後再回紐約,不容錯過。

這幅「阿比勒丘陵附近的田野」刻劃了聖雷米附近綠油油的麥田和高大的樹木組成的遼闊遠景,阿比勒丘陵在遠方起伏,橘色調的天空,都是藝術家風格最成熟、也最廣受喜愛的特色。藝術家另有一件類似視野、描繪阿比勒丘陵附近的田野的油畫,同樣擁有豐沛的表現力和大膽的用色,如今在由荷蘭奧特洛的庫勒穆勒博物館 (Kröller-Müller Museum)典藏。梵谷和Joseph Roulin在Arles時相識相交,這位郵差後來成為藝術家生涯中最廣為人知的模特兒。