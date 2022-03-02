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梵谷贈摯友的風景畫首度現身市場 紐約佳士得五月上拍

記者孫曼／即時報導
梵谷1889作品「阿比勒丘陵附近的田野」（Champs près des Alpilles），將領銜佳士得（Christie’s）紐約今年5月舉辦的20世紀藝術晚拍，估價約4500萬美元。圖／佳士得提供
梵谷1889作品「阿比勒丘陵附近的田野」（Champs près des Alpilles），將領銜佳士得（Christie’s）紐約今年5月舉辦的20世紀藝術晚拍，估價約4500萬美元。圖／佳士得提供

印象派大師梵谷（Vincent van Gogh）1889作品「阿比勒丘陵附近的田野」（Champs près des Alpilles），將領銜佳士得（Christie’s）紐約今年5月舉辦的20世紀藝術晚拍，是該畫作首次現身拍場，估價約4500萬美元左右。這是梵谷在聖雷米（Saint-Rémy）療養院時所繪、並寄給人在馬賽的摯友Joseph Roulin的兩幅油畫之一。畫作在日前於倫敦舉辦的20/21世紀藝術晚拍預展時首度亮相之後，將來台、港巡展後再回紐約，不容錯過。

這幅「阿比勒丘陵附近的田野」刻劃了聖雷米附近綠油油的麥田和高大的樹木組成的遼闊遠景，阿比勒丘陵在遠方起伏，橘色調的天空，都是藝術家風格最成熟、也最廣受喜愛的特色。藝術家另有一件類似視野、描繪阿比勒丘陵附近的田野的油畫，同樣擁有豐沛的表現力和大膽的用色，如今在由荷蘭奧特洛的庫勒穆勒博物館（Kröller-Müller Museum）典藏。梵谷和Joseph Roulin在Arles時相識相交，這位郵差後來成為藝術家生涯中最廣為人知的模特兒。

佳士得率先曝光的五月紐約拍賣第一波焦點，還有喬治亞歐姬芙（Georgia O’Keeffe）於1937年「來自瑪姬的向日葵」（A Sunflower from Maggie），是由波士頓美術館（Museum of Fine Arts Boston，簡稱MFA）所釋出的館藏，拍賣所得將用於博物館採購館藏之用，估價約6百萬美元起。「來自瑪姬的向日葵」為美國戰前藝術的代表作，喬治亞歐姬芙雖以花卉聞名，但向日葵為主題的作品共僅6幅。題名中的「瑪姬」其實就是藝術家住在新墨西哥時的鄰居Magaret Johnson，當時嬌生公司的總裁夫人。波士頓美術館所釋出的另一幅歐姬芙美國西南部風景畫「 Abiquiu Trees VII」則將於5月中登上佳士得的「美國藝術」專場（American Art）。

喬治亞歐姬芙1937年「來自瑪姬的向日葵」（A Sunflower from M...
喬治亞歐姬芙1937年「來自瑪姬的向日葵」（A Sunflower from Maggie），是波士頓美術館釋出的館藏，估價600萬美元起。圖／佳士得提供

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