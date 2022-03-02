我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行

烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

帥就任性？貝克漢熱愛白T恤 和女兒挑戰「空拋鬆餅」

記者吳曉涵／台北報導
貝克漢和女兒哈潑挑戰單手為鬆餅翻面的樂趣，互動溫馨可愛。（取材自Instagram）
貝克漢和女兒哈潑挑戰單手為鬆餅翻面的樂趣，互動溫馨可愛。（取材自Instagram）

全球最受矚目的家族—貝克漢（David Beckham）一家最近可以說是各自忙碌，媽媽帶著次子羅密歐（Romeo Beckham）去巴黎看秀，老大布魯克林（Brooklyn Beckham）專心做料理節目，小兒子克魯茲（Cruz Beckham）開始發展時尚、歌唱事業，而還在上學的女兒哈潑（Harper Seven Beckham）則是和老爸度過甜蜜親子時光。在貝克漢最新上傳的Instagram影片中可以看到，他享受著和女兒一起煎鬆餅，而這位帥老爸千篇一律的白T恤造型也再次展現出「有顏值就任性」的穿搭風格。

貝克漢和女兒哈潑挑戰單手為鬆餅翻面的樂趣，互動溫馨可愛。（取材自Instagra...
貝克漢和女兒哈潑挑戰單手為鬆餅翻面的樂趣，互動溫馨可愛。（取材自Instagram）

貝克漢熱愛基本款白色T恤穿搭。（取材自Instagram）
貝克漢熱愛基本款白色T恤穿搭。（取材自Instagram）

貝克漢和女兒哈潑在影片中挑戰單手為鬆餅翻面的樂趣，互動溫馨可愛，兩人造型也非常休閒輕鬆，貝克漢以基本款白色T恤搭配灰黑色棉褲、毛帽，一派居家風姿態還是不減帥氣。

貝克漢熱愛基本款白色T恤穿搭。（取材自Instagram）
貝克漢熱愛基本款白色T恤穿搭。（取材自Instagram）

貝克漢熱愛基本款白色T恤穿搭。（取材自Instagram）
貝克漢熱愛基本款白色T恤穿搭。（取材自Instagram）

貝克漢熱愛基本款白色T恤穿搭。（取材自Instagram）
貝克漢熱愛基本款白色T恤穿搭。（取材自Instagram）

之前貝克漢次子羅密歐也才上傳了一張父子兩人在船上的合照，配上「老爸，愛你喔」的註解，引來一票網友也趁機對貝克漢告白：「我們也愛他。」當時兩人也都同時穿著白色T恤、戴同款墨鏡，不刻意的打扮風格更考驗天生氣質。羅密歐才19歲，年輕就是本錢，但已經46歲的貝克漢依舊非常有魅力，可見雖然早已掛靴退休的他平常應該也還是很努力靠運動來維持狀態。

退休 克魯茲

上一則

路人驚呼「你家後院有黑熊」 她揭暖心事：是全家英雄

延伸閱讀

內華達州長和華裔妻 遭仇華辱罵「為中國工作」、「種族威脅」

內華達州長和華裔妻 遭仇華辱罵「為中國工作」、「種族威脅」
內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄

內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄
財經簡訊

財經簡訊
學T恤彩繪

學T恤彩繪

熱門新聞

許多外國研究指出，若喝太多瑪黛茶很可能使罹癌風險提高兩倍，對身體的傷害等同抽100根香菸。圖為茶飲示意圖。路透

喝茶養生？外國研究：「這種茶」喝太多 罹癌風險多2倍

2022-02-25 12:07
圖為一名烏克蘭難民，在鐵路旁上休息。美聯社

戰爭時帶什麼最保值？ 內行人揭帶這兩樣最實際

2022-03-01 03:22
人腦示意圖。圖／ingimage

臨終時大腦想什麼？科學家首次記錄到人生跑馬燈

2022-02-25 15:42
遊客到了泰國旅遊時，正想要解放卻看見馬桶裡有不明黑影，仔細一瞧竟是亞洲水巨蜥。（影片截圖）

坐馬桶前先看一下…「不明黑影」探頭鑽出 嚇壞情侶

2022-02-23 02:45
小禎瘦身方法公開。 （取材自臉書）

小禎「鏟肉7絕招」105→55公斤 菜單公開 湯蒜辣都NG

2022-02-23 23:58
谷愛凌人氣暴漲。圖／摘自IG

青蛙公主谷愛凌分享保養4秘訣 每天睡飽超重要

2022-02-25 13:46

超人氣

更多 >
維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血

維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血
開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行

開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行
內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄

內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄
「媽這太難了」俄兵臨死前與母親最後對話曝光 令人鼻酸

「媽這太難了」俄兵臨死前與母親最後對話曝光 令人鼻酸
普亭把家人送到西伯利亞「地下城市」 俄學者：躲核戰

普亭把家人送到西伯利亞「地下城市」 俄學者：躲核戰