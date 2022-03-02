帥就任性？貝克漢熱愛白T恤 和女兒挑戰「空拋鬆餅」

貝克漢和女兒哈潑挑戰單手為鬆餅翻面的樂趣，互動溫馨可愛。（取材自Instagram）

全球最受矚目的家族—貝克漢（David Beckham）一家最近可以說是各自忙碌，媽媽帶著次子羅密歐（Romeo Beckham）去巴黎看秀，老大布魯克林（Brooklyn Beckham）專心做料理節目，小兒子克魯茲 （Cruz Beckham）開始發展時尚、歌唱事業，而還在上學的女兒哈潑（Harper Seven Beckham）則是和老爸度過甜蜜親子時光。在貝克漢最新上傳的Instagram影片中可以看到，他享受著和女兒一起煎鬆餅，而這位帥老爸千篇一律的白T恤造型也再次展現出「有顏值就任性」的穿搭風格。

貝克漢和女兒哈潑挑戰單手為鬆餅翻面的樂趣，互動溫馨可愛。（取材自Instagram）

貝克漢熱愛基本款白色T恤穿搭。（取材自Instagram）

貝克漢和女兒哈潑在影片中挑戰單手為鬆餅翻面的樂趣，互動溫馨可愛，兩人造型也非常休閒輕鬆，貝克漢以基本款白色T恤搭配灰黑色棉褲、毛帽，一派居家風姿態還是不減帥氣。

貝克漢熱愛基本款白色T恤穿搭。（取材自Instagram）

貝克漢熱愛基本款白色T恤穿搭。（取材自Instagram）

貝克漢熱愛基本款白色T恤穿搭。（取材自Instagram）

之前貝克漢次子羅密歐也才上傳了一張父子兩人在船上的合照，配上「老爸，愛你喔」的註解，引來一票網友也趁機對貝克漢告白：「我們也愛他。」當時兩人也都同時穿著白色T恤、戴同款墨鏡，不刻意的打扮風格更考驗天生氣質。羅密歐才19歲，年輕就是本錢，但已經46歲的貝克漢依舊非常有魅力，可見雖然早已掛靴退休 的他平常應該也還是很努力靠運動來維持狀態。