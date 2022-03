影／世人遺棄仍著想他人 敘國戰火廢墟中人民畫烏國旗

俄羅斯 攻擊烏克蘭 進入第七天的戰事,以色列2月也對敘利亞發動攻擊,讓敘利亞已長達逾十年的內戰更添不安。於此之際,有網友分享一張在敘利亞被戰火轟得滿目瘡痍的廢墟上,敘國人民在斷瓦殘垣上畫下烏克蘭國旗,讓人動容。

一名網友在推特 上分享近日於敘利亞人民在被戰火炸得滿是斷瓦殘垣的一道牆上,畫下烏克蘭與俄羅斯的國旗,抗議俄羅斯對烏克蘭發動戰爭。原PO說:「這張敘利亞抗議烏克蘭戰爭的照片,真的讓我淚流滿面。被世人所遺棄,被毀壞,仍然有足夠的慈悲為他人著想。」

敘利亞自2011年內戰,迄今已逾10年,造成將近50萬人死亡,數百萬人無家可歸,人民在臨時搭建的帳篷內長期棲身,有為數眾多的敘利亞兒童,童年皆遭戰火襲擊。一貧如洗的敘利亞人,在寒冬的帳篷裡連火爐都沒有,只能撿拾廢棄物升火取暖;在今年2月,以軍再度攻擊敘利亞,造成1名敘國軍人身亡、5人受傷,及當地一些建築物損壞,針對以色列的攻擊,敘國啟動「大馬士革附近」的防空系統。

不少網友回應原PO表示:「心碎,他們幾乎沒有一堵牆可以畫了.....」,也有人驚嘆:「(敘利亞)的人們並不嫉妒烏克蘭獲得國際上的幫助。我希望他們也能得到幫忙」、「他們不嫉妒,他們想要正義和幫助」。

有人希望在烏克蘭面臨危難時,也有人去幫幫敘利亞:「希望俄羅斯失去在聯合國安理會的否決權,然後西方國家能夠幫助敘利亞擺脫內戰和以色列的攻擊」、「一直很難過,我們沒有做更多的幫助敘利亞。也許敘利亞人民受到了他們自己領導人的襲擊—但我仍然在想著敘利亞人,就像我在想著烏克蘭一樣。」

阿拉伯媒體推特報導,曾在敘利亞內戰單槍匹馬摧毀逾140輛坦克車的傳奇人物叛軍「阿姆德」(Suheil al-Hammoud),也在推特表示,自己已準備好要參加戰爭,要幫助烏克蘭對抗俄羅斯。

阿姆德身為自由軍,參加過無數戰爭,戰地經驗豐富,看到俄烏開戰,他在推特寫道:「該怎麼去烏克蘭與烏軍一起並肩作戰?我已準備好了!」PO文一出讓許多人震驚,認為敘利亞的傳奇人物可能又要參戰。

picture from Syria protesting war in Ukraine actually made me tear up.



Abandoned by the world, destroyed and still having enough compassion to think about others.#Ucrania #Ukraine #Kyiv #Kiev #SlavaUkraini pic.twitter.com/AqC84DyYko