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影／世人遺棄仍著想他人 敘國戰火廢墟中人民畫烏國旗

聯合新聞網 / 綜合報導
敘利亞的人民在一張被戰火毀壞的牆上，畫下烏克蘭國旗，抗議俄羅斯對烏克蘭發動戰爭。取材自推特
敘利亞的人民在一張被戰火毀壞的牆上，畫下烏克蘭國旗，抗議俄羅斯對烏克蘭發動戰爭。取材自推特

俄羅斯攻擊烏克蘭進入第七天的戰事，以色列2月也對敘利亞發動攻擊，讓敘利亞已長達逾十年的內戰更添不安。於此之際，有網友分享一張在敘利亞被戰火轟得滿目瘡痍的廢墟上，敘國人民在斷瓦殘垣上畫下烏克蘭國旗，讓人動容。

一名網友在推特上分享近日於敘利亞人民在被戰火炸得滿是斷瓦殘垣的一道牆上，畫下烏克蘭與俄羅斯的國旗，抗議俄羅斯對烏克蘭發動戰爭。原PO說：「這張敘利亞抗議烏克蘭戰爭的照片，真的讓我淚流滿面。被世人所遺棄，被毀壞，仍然有足夠的慈悲為他人著想。」

敘利亞自2011年內戰，迄今已逾10年，造成將近50萬人死亡，數百萬人無家可歸，人民在臨時搭建的帳篷內長期棲身，有為數眾多的敘利亞兒童，童年皆遭戰火襲擊。一貧如洗的敘利亞人，在寒冬的帳篷裡連火爐都沒有，只能撿拾廢棄物升火取暖；在今年2月，以軍再度攻擊敘利亞，造成1名敘國軍人身亡、5人受傷，及當地一些建築物損壞，針對以色列的攻擊，敘國啟動「大馬士革附近」的防空系統。

不少網友回應原PO表示：「心碎，他們幾乎沒有一堵牆可以畫了.....」，也有人驚嘆：「(敘利亞)的人們並不嫉妒烏克蘭獲得國際上的幫助。我希望他們也能得到幫忙」、「他們不嫉妒，他們想要正義和幫助」。

有人希望在烏克蘭面臨危難時，也有人去幫幫敘利亞：「希望俄羅斯失去在聯合國安理會的否決權，然後西方國家能夠幫助敘利亞擺脫內戰和以色列的攻擊」、「一直很難過，我們沒有做更多的幫助敘利亞。也許敘利亞人民受到了他們自己領導人的襲擊—但我仍然在想著敘利亞人，就像我在想著烏克蘭一樣。」

阿拉伯媒體推特報導，曾在敘利亞內戰單槍匹馬摧毀逾140輛坦克車的傳奇人物叛軍「阿姆德」（Suheil al-Hammoud），也在推特表示，自己已準備好要參加戰爭，要幫助烏克蘭對抗俄羅斯。

阿姆德身為自由軍，參加過無數戰爭，戰地經驗豐富，看到俄烏開戰，他在推特寫道：「該怎麼去烏克蘭與烏軍一起並肩作戰？我已準備好了！」PO文一出讓許多人震驚，認為敘利亞的傳奇人物可能又要參戰。

這不是烏克蘭。圖為敘利亞伊德利卜省，一名男子出席六名家庭成員的葬禮，為屍體哀悼的...
這不是烏克蘭。圖為敘利亞伊德利卜省，一名男子出席六名家庭成員的葬禮，為屍體哀悼的景象。該名男子的家人，包括兩個孩子在內的、同一個家庭的六人在敘利亞內戰遭到砲擊而喪生。美聯社

烏克蘭 俄羅斯 推特

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