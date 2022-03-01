影／世人遺棄仍著想他人 敘國戰火廢墟中人民畫烏國旗

敘利亞的人民在一張被戰火毀壞的牆上，畫下烏克蘭國旗，抗議俄羅斯對烏克蘭發動戰爭。取材自推特

俄羅斯 攻擊烏克蘭 進入第七天的戰事，以色列2月也對敘利亞發動攻擊，讓敘利亞已長達逾十年的內戰更添不安。於此之際，有網友分享一張在敘利亞被戰火轟得滿目瘡痍的廢墟上，敘國人民在斷瓦殘垣上畫下烏克蘭國旗，讓人動容。

一名網友在推特 上分享近日於敘利亞人民在被戰火炸得滿是斷瓦殘垣的一道牆上，畫下烏克蘭與俄羅斯的國旗，抗議俄羅斯對烏克蘭發動戰爭。原PO說：「這張敘利亞抗議烏克蘭戰爭的照片，真的讓我淚流滿面。被世人所遺棄，被毀壞，仍然有足夠的慈悲為他人著想。」

敘利亞自2011年內戰，迄今已逾10年，造成將近50萬人死亡，數百萬人無家可歸，人民在臨時搭建的帳篷內長期棲身，有為數眾多的敘利亞兒童，童年皆遭戰火襲擊。一貧如洗的敘利亞人，在寒冬的帳篷裡連火爐都沒有，只能撿拾廢棄物升火取暖；在今年2月，以軍再度攻擊敘利亞，造成1名敘國軍人身亡、5人受傷，及當地一些建築物損壞，針對以色列的攻擊，敘國啟動「大馬士革附近」的防空系統。

不少網友回應原PO表示：「心碎，他們幾乎沒有一堵牆可以畫了.....」，也有人驚嘆：「(敘利亞)的人們並不嫉妒烏克蘭獲得國際上的幫助。我希望他們也能得到幫忙」、「他們不嫉妒，他們想要正義和幫助」。

有人希望在烏克蘭面臨危難時，也有人去幫幫敘利亞：「希望俄羅斯失去在聯合國安理會的否決權，然後西方國家能夠幫助敘利亞擺脫內戰和以色列的攻擊」、「一直很難過，我們沒有做更多的幫助敘利亞。也許敘利亞人民受到了他們自己領導人的襲擊—但我仍然在想著敘利亞人，就像我在想著烏克蘭一樣。」

阿拉伯媒體推特報導，曾在敘利亞內戰單槍匹馬摧毀逾140輛坦克車的傳奇人物叛軍「阿姆德」（Suheil al-Hammoud），也在推特表示，自己已準備好要參加戰爭，要幫助烏克蘭對抗俄羅斯。

阿姆德身為自由軍，參加過無數戰爭，戰地經驗豐富，看到俄烏開戰，他在推特寫道：「該怎麼去烏克蘭與烏軍一起並肩作戰？我已準備好了！」PO文一出讓許多人震驚，認為敘利亞的傳奇人物可能又要參戰。

picture from Syria protesting war in Ukraine actually made me tear up.



Abandoned by the world, destroyed and still having enough compassion to think about others.#Ucrania #Ukraine #Kyiv #Kiev #SlavaUkraini pic.twitter.com/AqC84DyYko — prime lotus (@wandringlotus) March 1, 2022