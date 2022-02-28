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36萬烏克蘭人逃離家園…鄰國伸援手 飯店成了庇護所

聯合新聞網 / 綜合報導
羅馬尼亞一家提供避難的旅館裡，躲避戰事的烏克蘭兒童在地上玩耍。 美聯社
羅馬尼亞一家提供避難的旅館裡，躲避戰事的烏克蘭兒童在地上玩耍。 美聯社

聯合國難民署2月27日表示，俄羅斯出兵攻打烏克蘭後，已有36萬8000烏克蘭人逃離家園。其中許多人逃往羅馬尼亞、波蘭、匈牙利、摩爾多瓦和斯洛伐克等鄰國。

各國人民紛紛伸出援手，好比羅馬尼亞政府官員在該國邊境，發送全國各地捐贈物資給流離失所的烏克蘭人。當地36歲商人曼達奇（Stefan Mandachi）則將他擁有的飯店大宴會廳改造成難民接待中心，並免費提供私人客房給烏克蘭人住。宴會廳地板上鋪著幾十張床墊，捐贈的衣服高高疊起，小孩在屋內跑來跑去。

曼達奇還從他經營的快餐連鎖店提供免費食物給烏克蘭難民，他自認有責任伸出援手：「我身邊有人會說烏克蘭語，我們團結一致幫助他們。」

羅馬尼亞邊境34歲的緊急服務人員拉杜（Vasiliu Radu）也說，全國志工傾囊相助讓他為同胞感到驕傲：「現在局勢不穩，大家必須互相幫助。」

38歲烏克蘭女性絲米甚琪克（Viktoriya Smishchkyk），和她十幾歲的女兒坐在羅馬尼亞北部一處收容難民的飯店大廳裡，淚流滿面講述逃難經歷：「我能聽到外面的戰火聲，很嚇人。我們留下了所有的財物，它們只是身外物，不如孩子的生命重要。」

距離烏克蘭邊境僅幾公里的波蘭東南部城市普熱梅希爾（Przemysl），當地數百人在停車場等著幫忙搭乘巴士逃離的烏克蘭難民。

與烏克蘭接壤的摩爾多瓦也湧入大量烏克蘭難民。當局指出，上月24日以來已有70080名烏克蘭人進入這個人口約350萬的小國。

摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）上月27日造訪該國北部邊境，她感謝志工投身服務工作，並呼籲人們保持冷靜和警覺。桑杜提到：「在這些艱難的日子裡，我為我國公民感到自豪，他們展現團結和人道主義精神，並我們的鄰居需要協助時伸出援手。」

36萬烏克蘭人逃離家園。美聯社
36萬烏克蘭人逃離家園。美聯社

烏克蘭 邊境 俄羅斯

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