我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最後通牒 俄：若烏方拒談判 就要對流血事件負全責

普亭開戰要花多少錢？愛沙尼亞前防長：每天200億

戰火溫情 烏克蘭母親受託帶陌生人的小孩逃到匈牙利

編譯李京倫／報導
塞繆克26日在匈牙利靠近烏克蘭的邊界與兩個孩子重逢後，激動地抱住他們。（路透）
塞繆克26日在匈牙利靠近烏克蘭的邊界與兩個孩子重逢後，激動地抱住他們。（路透）

由於俄羅斯侵略烏克蘭，烏克蘭政府禁止國內18至60歲男性離開國境，一名男子為了讓小孩逃離戰火，委託一名陌生女性將自己的小孩帶到鄰國匈牙利，與小孩的母親會合，這名陌生女性不負所托，26日成功在匈牙利邊境找到孩童的母親，兩名女性見面後激動地相擁而泣。

路透報導，烏克蘭58歲女子娜塔莉亞．阿布列耶娃（Nataliya Ableyeva）在邊境檢查哨等待檢查時，遇到來自家鄉卡緬涅茨-波多利斯基（Kamianets-Podilskyi）的38歲男子和他的一兒一女。男子表示，由於自己無法離開國內，他拜託阿布列耶娃把兩個小孩帶到匈牙利與他們的母親碰面。阿布列耶娃同意後，男子就將孩子的護照與妻子的電話交給她。

阿布列耶娃自己也有兩個成年孩子，一個是警察，一個則是護理師，都因為動員令的關係無法離開烏克蘭，所以她同意幫忙，帶著兩個小孩越過國界，在匈牙利等待男子的妻子出現。

後來阿布列耶娃終於與兩個小孩的母親、33歲女子安娜．塞繆克（Anna Semyuk）取得聯繫，沒多久就看到塞繆克出現。塞繆克先是抱抱兒子，接著探視累倒在車後座的女兒。塞繆克感謝阿布列耶娃，兩人激動地相擁數分鐘並喜極而泣。

烏克蘭 邊境 警察

上一則

溫網曾擊敗費爸一戰成名 烏克蘭退役選手投身軍隊抗俄

延伸閱讀

烏15萬難民逃亡 2天內湧向邊境…難民數上看500萬人

烏15萬難民逃亡 2天內湧向邊境…難民數上看500萬人

紐約人挺烏克蘭 帝國大廈亮藍黃燈 時報廣場反戰

紐約人挺烏克蘭 帝國大廈亮藍黃燈 時報廣場反戰
帝國大廈亮藍黃燈 時報廣場反戰示威 紐約人挺烏克蘭

帝國大廈亮藍黃燈 時報廣場反戰示威 紐約人挺烏克蘭

冬奧／烏克蘭名將無視禁令 抱了俄國選手 恐遭懲處

冬奧／烏克蘭名將無視禁令 抱了俄國選手 恐遭懲處

熱門新聞

谷愛凌冬奧閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

2022-02-20 23:25
許多外國研究指出，若喝太多瑪黛茶很可能使罹癌風險提高兩倍，對身體的傷害等同抽100根香菸。圖為茶飲示意圖。路透

喝茶養生？外國研究：「這種茶」喝太多 罹癌風險多2倍

2022-02-25 12:07
網友發現自己不在家的時候，狗狗一直在房門口等他回來，讓他不禁淚崩。 (圖/取自Tiktok影片)

「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩

2022-02-18 17:57
人腦示意圖。圖／ingimage

臨終時大腦想什麼？科學家首次記錄到人生跑馬燈

2022-02-25 15:42
遊客到了泰國旅遊時，正想要解放卻看見馬桶裡有不明黑影，仔細一瞧竟是亞洲水巨蜥。（影片截圖）

坐馬桶前先看一下…「不明黑影」探頭鑽出 嚇壞情侶

2022-02-23 02:45
金門一位簡姓女子身著比基尼衝出藍眼淚的美照驚艷各界。(圖：讀者提供)

藍眼淚比基尼美照驚艷全網 攝影高手曝絕佳位置與技巧

2022-02-21 03:11

超人氣

更多 >
哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意

哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意
談判不成互甩鍋 烏克蘭稱拒談是因條件不合適

談判不成互甩鍋 烏克蘭稱拒談是因條件不合適
將俄羅斯踢出SWIFT 美加和歐盟決使出「金融斬首令」

將俄羅斯踢出SWIFT 美加和歐盟決使出「金融斬首令」

愛在哈佛的「黑白配」 傑克森曾曝醫生老公的浪漫舉動

愛在哈佛的「黑白配」 傑克森曾曝醫生老公的浪漫舉動
馬斯克從太空協助 「星鏈」衛星已在烏克蘭上空運行

馬斯克從太空協助 「星鏈」衛星已在烏克蘭上空運行