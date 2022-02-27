戰火溫情 烏克蘭母親受託帶陌生人的小孩逃到匈牙利

塞繆克26日在匈牙利靠近烏克蘭的邊界與兩個孩子重逢後，激動地抱住他們。（路透）

由於俄羅斯侵略烏克蘭 ，烏克蘭政府禁止國內18至60歲男性離開國境，一名男子為了讓小孩逃離戰火，委託一名陌生女性將自己的小孩帶到鄰國匈牙利，與小孩的母親會合，這名陌生女性不負所托，26日成功在匈牙利邊境 找到孩童的母親，兩名女性見面後激動地相擁而泣。

路透報導，烏克蘭58歲女子娜塔莉亞．阿布列耶娃（Nataliya Ableyeva）在邊境檢查哨等待檢查時，遇到來自家鄉卡緬涅茨-波多利斯基（Kamianets-Podilskyi）的38歲男子和他的一兒一女。男子表示，由於自己無法離開國內，他拜託阿布列耶娃把兩個小孩帶到匈牙利與他們的母親碰面。阿布列耶娃同意後，男子就將孩子的護照與妻子的電話交給她。

阿布列耶娃自己也有兩個成年孩子，一個是警察 ，一個則是護理師，都因為動員令的關係無法離開烏克蘭，所以她同意幫忙，帶著兩個小孩越過國界，在匈牙利等待男子的妻子出現。

後來阿布列耶娃終於與兩個小孩的母親、33歲女子安娜．塞繆克（Anna Semyuk）取得聯繫，沒多久就看到塞繆克出現。塞繆克先是抱抱兒子，接著探視累倒在車後座的女兒。塞繆克感謝阿布列耶娃，兩人激動地相擁數分鐘並喜極而泣。