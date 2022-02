影／俄坦克車沒油停路邊 烏克蘭駕駛：幫你拖回俄羅斯

俄烏戰爭開打第四天,俄羅斯 已經進入烏克蘭 首都基輔,許多烏克蘭民眾拍下坦克與裝甲車進入市區的畫面,不過日前有一則影片,緩和了目前緊繃的戰爭氛圍。只見影片內容顯示,俄軍的坦克車因為沒油,只能停在路邊,烏克蘭民眾諷刺「要不要幫你把車拖回俄羅斯」,讓俄軍只能尷尬大笑。

從推特 影片可看到,一名烏克蘭駕駛在路上,發現一輛因為沒有油只得停靠在路邊的俄軍坦克車,駕駛馬上搖下車窗詢問「發生什麼事情?戰車壞掉了嗎?」俄羅斯軍隊則表示「因為沒有油了,所以只能停在路邊」,駕駛回應「我可以幫你們把戰車拖回俄羅斯」,這幽默的回應讓俄軍忍不住笑起來。

駕駛接著詢問「所以你們打算去哪?」俄軍表示目前不確定,應該是基輔,反而詢問烏克蘭駕駛「現在戰況如何?」駕駛則諷刺回應「現在烏克蘭還在我們的掌控中,我在路上遇到很多像你們這樣的迷路男孩,不知道自己人在哪,接下來要往哪去,所以勸你們趕快回家」,之後駕駛就離開了。

這段影片在網路上瘋傳,網友也感嘆「底層小兵也是不願意戰爭吧」、「本來就沒深仇大恨,俄兵也沒蓄意亂殺人」、「又好笑又可憐,不知道要去哪」、「後面那段對話有點哲學」。

A priceless exchange of a brave Ukrainian citizen with Russian army stuck out of fuel. ENGLISH SUBTITLES.



[Thanks to my Ukrainian friend for transcription and translation] pic.twitter.com/Rar3WRXEwD