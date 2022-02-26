俄占車諾比核電廠輻射值暴增 台原能會：軍車攪動汙土

俄羅斯占領車諾比核電廠，輻射值增加29倍。Getty Images

俄羅斯 對烏克蘭 開戰後占領車諾比核電廠，當地觀測輻射值增加29倍，台灣原能會27日表示，主因是重型軍用車輛進入，攪動車諾比意外事故汙染土壤，數值偏高但仍在可控範圍內。

原能會說，全台63座即時環境輻射監測站監測數據顯示，台灣環境輻射監測值均在背景輻射變動範圍內，一切無異常，請民眾放心。

26日有媒體報導，俄羅斯占領車諾比核電廠，輻射值增加29倍飆升至9萬3000微西弗，原能會表示，該內容為參考國外學者社群 網頁twitter（推特）內容，原文提及核電廠燃料池輻射值最高達每小時9萬3000nSv，nSv單位是奈西弗（10負9次方西弗），與台灣常用環境輻射測量單位微西弗（10負6次方西弗）相比較差了1000倍。所以原文所述的9萬3000奈西弗，換算為微西弗，應為93微西弗。

原能會查證，國際原子能總署（IAEA）2月25日於官網發表聲明，由烏克蘭核安監管當局通報，車諾比電廠附近周圍輻射值高達每小時9.46微西弗，主原是重型軍用車輛進入，攪動車諾比意外事故汙染土壤所造成的，但IAEA強調此數值雖然偏高，但仍在輻射管制區可控範圍內，不會對公眾造成危害。

原能會說，IAEA2月26日也再次於官方網站說明，目前烏克蘭監管當局（SNRIU）通報境內4座核電廠15個機組仍保持穩定正常運轉。IAEA仍對烏克蘭局勢表達關切，呼籲各方應避免採取任何對核設施安全運轉造成危及的措施與行動，再次強調任何武裝攻擊或威脅和平目的之行動，都有可能對人類健康和環境造成影響。

原能會查證，歐盟環境輻射監測網（REMon）即時監測數據，目前烏克蘭以外相關國家環境輻射值尚無明顯異常，原能會輻射偵測中心全台63座即時環境輻射監測站顯示，目前台灣環境輻射監測值均在背景輻射變動範圍內，一切無異常，原能會輻射偵測中心也會加強空氣取樣與放射性落塵分析。