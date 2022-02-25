我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登提名非裔法官傑克森出任大法官

俄烏戰爭若阻斷原料供應 殃及半導體、汽車等產業

青蛙公主谷愛凌分享保養4秘訣 每天睡飽超重要

記者劉小川／台北報導
谷愛凌人氣暴漲。圖／摘自IG
谷愛凌人氣暴漲。圖／摘自IG

因為北京冬奧奪金，因而名氣與人氣全面暴漲的「青蛙公主谷」愛凌，雖然年僅18歲，但混血臉蛋有著超高識別度，之前已經成為許多國際品牌的最愛，包括LV、雅詩蘭黛、Tiffany等都與她合作，而在爆紅之後，也很多人關心谷愛凌私下保養的秘訣，如何在滑雪訓練時，狂曬太陽，依舊不顯老，還能維持最佳模樣，谷愛凌就曾經分享自己4招保養秘訣。

一、每天睡飽飽

提到保養，谷愛凌認為睡覺是最重要的保養，曾經提過她每天要睡10小時，讓身體能夠充分休息，而且大腦也能休息，有了充足的睡眠之後，對於訓練或學習上，都有明顯幫助。

谷愛凌有自己保養的秘訣。圖／摘自IG
谷愛凌有自己保養的秘訣。圖／摘自IG

二、擦防曬

平常得在雪地中訓練的谷愛凌，深知雪地中更需要防曬，不然肌膚容易曬傷，導致過敏或更多皮膚問題，因此她在訓練時，每天至少會擦2次防曬，且防曬係數都高達SPF70，而就在防曬後的卸妝也很重要，會徹底卸除，避免造成肌膚負擔。

谷愛凌滑雪都會擦防曬。圖／摘自IG
谷愛凌滑雪都會擦防曬。圖／摘自IG

三、平常簡單化妝

谷愛凌認知到，化妝會對肌膚造成傷害，因此除非工作時，她平常妝容都很自然。在訓練時，只會畫上眉毛與護唇膏，而平常私下若要出門，或是在比賽時，頂多使用睫毛膏與眼線，也不會畫腮紅與粉底，但若是需要時，會使用遮瑕膏。

四、飲食均衡

對於運動員來說，谷愛凌很強調飲食均衡，她不追求節食，也不希望自己過度瘦，因此都會諮詢專業的營養師，調配均衡的飲食菜單，各種食物都會攝取，而她平常PO出的IG食物照，也能看到，谷愛凌喜愛蛋白質，也不會避諱澱粉，追求健康飲食很重要。

谷愛凌拍下自己吃的東西。圖／摘自IG
谷愛凌拍下自己吃的東西。圖／摘自IG

谷愛凌 北京冬奧 滑雪

上一則

挺烏克蘭 巴黎鐵塔等全球地標投射藍黃國旗色

延伸閱讀

德州人語／谷愛凌終將回歸作美國人

德州人語／谷愛凌終將回歸作美國人
谷愛凌國籍風波 網連署要求史丹福拒入學

谷愛凌國籍風波 網連署要求史丹福拒入學
被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒

被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒
「最美好2周」 谷愛凌發長文告別冬奧 列4成就

「最美好2周」 谷愛凌發長文告別冬奧 列4成就

熱門新聞

網友發現自己不在家的時候，狗狗一直在房門口等他回來，讓他不禁淚崩。 (圖/取自Tiktok影片)

「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩

2022-02-18 17:57

谷愛凌冬奧閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

2022-02-20 23:25
陽台跟客廳打通，真的好嗎？圖／摘自Pexels

裝潢老師傅提醒「陽台客廳別打通」 4缺點要注意

2022-02-18 11:46
美國少女網紅艾娃揭露，身為退休警官的父親羅伯去年夏天擊斃一名帶槍現身家門和和企圖殺死她的跟騷者來龍去脈。取材自Instagram

走火入魔粉絲帶槍跑到少女網紅住處 遭退休警官爸擊斃

2022-02-19 02:46
遊客到了泰國旅遊時，正想要解放卻看見馬桶裡有不明黑影，仔細一瞧竟是亞洲水巨蜥。（影片截圖）

坐馬桶前先看一下…「不明黑影」探頭鑽出 嚇壞情侶

2022-02-23 02:45
金門一位簡姓女子身著比基尼衝出藍眼淚的美照驚艷各界。(圖：讀者提供)

藍眼淚比基尼美照驚艷全網 攝影高手曝絕佳位置與技巧

2022-02-21 03:11

超人氣

更多 >
烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰

烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰
放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

谷愛凌國籍風波 網連署要求史丹福拒入學

谷愛凌國籍風波 網連署要求史丹福拒入學
為李澤楷生3子仍無緣豪門 梁洛施近況曝光 網讚贏家

為李澤楷生3子仍無緣豪門 梁洛施近況曝光 網讚贏家
俄羅斯戰車駛進基輔 有意與烏克蘭在白俄談判

俄羅斯戰車駛進基輔 有意與烏克蘭在白俄談判