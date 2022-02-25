青蛙公主谷愛凌分享保養4秘訣 每天睡飽超重要

谷愛凌人氣暴漲。圖／摘自IG

因為北京冬奧 奪金，因而名氣與人氣全面暴漲的「青蛙公主谷」愛凌，雖然年僅18歲，但混血臉蛋有著超高識別度，之前已經成為許多國際品牌的最愛，包括LV、雅詩蘭黛、Tiffany等都與她合作，而在爆紅之後，也很多人關心谷愛凌 私下保養的秘訣，如何在滑雪 訓練時，狂曬太陽，依舊不顯老，還能維持最佳模樣，谷愛凌就曾經分享自己4招保養秘訣。

一、每天睡飽飽

提到保養，谷愛凌認為睡覺是最重要的保養，曾經提過她每天要睡10小時，讓身體能夠充分休息，而且大腦也能休息，有了充足的睡眠之後，對於訓練或學習上，都有明顯幫助。

谷愛凌有自己保養的秘訣。圖／摘自IG

二、擦防曬

平常得在雪地中訓練的谷愛凌，深知雪地中更需要防曬，不然肌膚容易曬傷，導致過敏或更多皮膚問題，因此她在訓練時，每天至少會擦2次防曬，且防曬係數都高達SPF70，而就在防曬後的卸妝也很重要，會徹底卸除，避免造成肌膚負擔。

谷愛凌滑雪都會擦防曬。圖／摘自IG

三、平常簡單化妝

谷愛凌認知到，化妝會對肌膚造成傷害，因此除非工作時，她平常妝容都很自然。在訓練時，只會畫上眉毛與護唇膏，而平常私下若要出門，或是在比賽時，頂多使用睫毛膏與眼線，也不會畫腮紅與粉底，但若是需要時，會使用遮瑕膏。

四、飲食均衡

對於運動員來說，谷愛凌很強調飲食均衡，她不追求節食，也不希望自己過度瘦，因此都會諮詢專業的營養師，調配均衡的飲食菜單，各種食物都會攝取，而她平常PO出的IG食物照，也能看到，谷愛凌喜愛蛋白質，也不會避諱澱粉，追求健康飲食很重要。