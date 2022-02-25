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挺烏克蘭 巴黎鐵塔等全球地標投射藍黃國旗色

中央社巴黎25日綜合外電報導
烏克蘭24日遭到俄羅斯軍事入侵，引發各界聲援，全球數棟地標建築物當晚在外牆打上烏克蘭國旗藍黃兩色燈光，以表達支持。比利時布魯塞爾的五十周年紀念公園（Cinquantenaire Park）拱門。美聯社
烏克蘭24日遭到俄羅斯軍事入侵，引發各界聲援，全球數棟地標建築物當晚在外牆打上烏克蘭國旗藍黃兩色燈光，以表達支持。比利時布魯塞爾的五十周年紀念公園（Cinquantenaire Park）拱門。美聯社

烏克蘭24日遭到俄羅斯軍事入侵，引發各界聲援，全球數棟地標建築物當晚在外牆打上烏克蘭國旗藍黃兩色燈光，以表達支持。法國首都巴黎的知名地標艾菲爾鐵塔今天起也將跟進。

法新社報導，包括比利時布魯塞爾的五十周年紀念公園（Cinquantenaire Park）拱門、義大利羅馬競技場（The Colisseum）、澳洲墨爾本的佛林德茲街車站（Flinders Street Station）及北馬其頓首都史高比耶（Skopje）的外交部建築物，昨晚都被藍黃光照亮。

早在23日俄烏危機升溫時，柏林布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）和巴黎市政廳等德法兩國知名建物已在外牆打上藍黃色燈光，以展現聲援烏克蘭。

艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）營運單位今天表示，在巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）要求下，鐵塔將連續3天打上藍黃光，以表達「對烏克蘭人民的支持」。

伊達戈昨天也在巴黎參加一場遊行，抗議俄羅斯對鄰國烏克蘭出兵。她還在推特（Twitter）發文譴責莫斯科採取「不正當且犯罪的行為」。

烏克蘭 俄羅斯 義大利

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