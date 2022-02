挺烏克蘭 巴黎鐵塔等全球地標投射藍黃國旗色

烏克蘭 24日遭到俄羅斯 軍事入侵,引發各界聲援,全球數棟地標建築物當晚在外牆打上烏克蘭國旗藍黃兩色燈光,以表達支持。法國首都巴黎的知名地標艾菲爾鐵塔今天起也將跟進。

法新社報導,包括比利時布魯塞爾的五十周年紀念公園(Cinquantenaire Park)拱門、義大利 羅馬競技場(The Colisseum)、澳洲墨爾本的佛林德茲街車站(Flinders Street Station)及北馬其頓首都史高比耶(Skopje)的外交部建築物,昨晚都被藍黃光照亮。

早在23日俄烏危機升溫時,柏林布蘭登堡大門(Brandenburg Gate)和巴黎市政廳等德法兩國知名建物已在外牆打上藍黃色燈光,以展現聲援烏克蘭。

艾菲爾鐵塔(Eiffel Tower)營運單位今天表示,在巴黎市長伊達戈(Anne Hidalgo)要求下,鐵塔將連續3天打上藍黃光,以表達「對烏克蘭人民的支持」。

伊達戈昨天也在巴黎參加一場遊行,抗議俄羅斯對鄰國烏克蘭出兵。她還在推特(Twitter)發文譴責莫斯科採取「不正當且犯罪的行為」。

Solidarity.



Buildings around the world are lit up with the colours of the Ukrainian flag to show solidarity following the Russian invasion of Ukraine



Cinquantenaire Park in Brussels

The Colisseum in Rome

Flinders Street Station in Melbourne

Foreign Affairs Ministry in Skopje pic.twitter.com/41PPFQhBf0