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喝茶養生？外國研究：「這種茶」喝太多 罹癌風險多2倍

編譯羅方妤／即時報導
許多外國研究指出，若喝太多瑪黛茶很可能使罹癌風險提高兩倍，對身體的傷害等同抽100根香菸。圖為茶飲示意圖。路透
許多外國研究指出，若喝太多瑪黛茶很可能使罹癌風險提高兩倍，對身體的傷害等同抽100根香菸。圖為茶飲示意圖。路透

多數英國人習慣早上喝一杯英式早餐茶，搭配早餐，且多項研究指出喝茶有益健康。然而，英國太陽報報導，許多外國研究指出，若喝太多瑪黛茶（maté tea）可能使罹癌風險提高兩倍，對身體的傷害等同抽100根香菸。

瑪黛茶是種傳統的南美洲草本茶，是將巴拉圭冬青乾燥葉子浸泡水中作成的茶飲。這種茶因為有增強免疫系統等保健功能備受讚譽。

然而，大量研究也顯示，飲用過量瑪黛茶可能大幅提升罹癌風險。美國癌症研究協會（AACR）出版「癌症流行病學、生物標記與預防 」期刊（Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention）刊登研究顯示，飲用過量瑪黛茶可能提升民眾罹患肺癌，及食道癌、胃癌、腸癌、胰臟癌和肝癌等消化道癌症風險。

專家指出，這是因為瑪黛茶含有多環芳香烴（PAHs），而這種物質也存在於烤肉和香菸煙霧中，可能致癌。他們表示：「飲用大量瑪黛茶增加罹癌風險可能歸因於，以過高水溫飲用這種茶，或是伴隨潛在致癌物。」

不過，英國癌症研究基金會資深健康資訊經理史密斯（Nicola Smith）表示：「儘管有很多研究指出飲用過熱瑪黛茶與罹癌風險增加有關聯，但依舊沒有足夠證據可以確認。如果想降低罹癌風險，最好的方法還是均衡飲食。」

癌症 英國 致癌

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