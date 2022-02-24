你是新澤西名流、貴婦嗎？ 實境秀選角來了

主演「新澤西貴婦的真實生活」走紅的女星包括泰芮莎·朱迪斯(右一)和梅麗莎·高爾加(左一)。(Getty Images)

你自認是「有趣、成功、生活精采」的新世代女性嗎？你來自關係緊密的家庭嗎？你是否也是在新澤西小鎮長大？如果答案都是肯定的，實境秀「新澤西貴婦的真實生活」(The Real Housewives of New Jersey)正在找你。

製作公司ITV America的選角指導妮娜‧馬雷克(Nina Malek)在她的個人社群網站 Instagram貼出選角貼文寫道：「來自新澤西州 的社會名流們，如果你勇於發言、具有非凡的吸引力，而且你的人生充滿驚奇和豐富的故事，我們需要你。而如果你的家人們是『命中注定在螢光幕下生活』，那就更加分了。」

馬雷克的貼文設定地點在新州 博根郡(Bergen)，使用的標籤包括「#新州媽媽」(#njmoms)、「#新州夜生活」(#njnightlife)、「#新州彩妝師」(#njmakeupartist)和行政區「#富蘭克林湖」(#franklinlakes)。

雖然馬雷克的貼文沒有明指是為「新澤西貴婦的真實生活」所安排，但該節目正是由ITV America與製作夥伴Sirens Media共同製作，並於Bravo TV播出。

該劇自2009年播出至今已經進入第12季，無論選角和拍攝地點都圍繞著博根郡；主演第一季走紅的女星包括泰芮莎·朱迪斯(Teresa Giudice)、珍妮弗·艾汀(Jennifer Aydin)、朱迪斯的姻親梅麗莎·高爾加(Melissa Gorga)、賈姬‧戈德施耐德(Jackie Goldschneider)、德芮樂絲‧卡加尼那(Dolores Catania)和瑪格瑞‧喬瑟夫(Margaret Josephs)。

馬雷克的貼文也註記，有興趣參加選角的民眾必須年滿21歲，可在Instagram私訊她，或是寄電子郵件到[email protected]，說明自己和家庭背景。