我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭總統誓言留在基輔 俄軍在大城遇頑抗

世說新聞╱連線烏克蘭 華人躲地下 想跑沒處去

你是新澤西名流、貴婦嗎？ 實境秀選角來了

編譯林梅婕／綜合報導
主演「新澤西貴婦的真實生活」走紅的女星包括泰芮莎·朱迪斯(右一)和梅麗莎·高爾加(左一)。(Getty Images)
主演「新澤西貴婦的真實生活」走紅的女星包括泰芮莎·朱迪斯(右一)和梅麗莎·高爾加(左一)。(Getty Images)

你自認是「有趣、成功、生活精采」的新世代女性嗎？你來自關係緊密的家庭嗎？你是否也是在新澤西小鎮長大？如果答案都是肯定的，實境秀「新澤西貴婦的真實生活」(The Real Housewives of New Jersey)正在找你。

製作公司ITV America的選角指導妮娜‧馬雷克(Nina Malek)在她的個人社群網站Instagram貼出選角貼文寫道：「來自新澤西州的社會名流們，如果你勇於發言、具有非凡的吸引力，而且你的人生充滿驚奇和豐富的故事，我們需要你。而如果你的家人們是『命中注定在螢光幕下生活』，那就更加分了。」

馬雷克的貼文設定地點在新州博根郡(Bergen)，使用的標籤包括「#新州媽媽」(#njmoms)、「#新州夜生活」(#njnightlife)、「#新州彩妝師」(#njmakeupartist)和行政區「#富蘭克林湖」(#franklinlakes)。

雖然馬雷克的貼文沒有明指是為「新澤西貴婦的真實生活」所安排，但該節目正是由ITV America與製作夥伴Sirens Media共同製作，並於Bravo TV播出。

該劇自2009年播出至今已經進入第12季，無論選角和拍攝地點都圍繞著博根郡；主演第一季走紅的女星包括泰芮莎·朱迪斯(Teresa Giudice)、珍妮弗·艾汀(Jennifer Aydin)、朱迪斯的姻親梅麗莎·高爾加(Melissa Gorga)、賈姬‧戈德施耐德(Jackie Goldschneider)、德芮樂絲‧卡加尼那(Dolores Catania)和瑪格瑞‧喬瑟夫(Margaret Josephs)。

馬雷克的貼文也註記，有興趣參加選角的民眾必須年滿21歲，可在Instagram私訊她，或是寄電子郵件到[email protected]，說明自己和家庭背景。

新澤西州 新州 社群網站

上一則

洛杉磯迪斯康索花園茶花正盛開

下一則

婚宴吃剩蛋糕被惡搞 影片300萬人觀看 新婚夫婦氣炸

延伸閱讀

全美最塞路段 新州大橋4連冠

全美最塞路段 新州大橋4連冠
監獄「拆舊蓋新」 布碌崙今春動工

監獄「拆舊蓋新」 布碌崙今春動工
反社區監獄 皇后區第九社區委員會致信市議會

反社區監獄 皇后區第九社區委員會致信市議會

皇后區第九社區委員會致信市議會 反對社區監獄項目

皇后區第九社區委員會致信市議會 反對社區監獄項目

熱門新聞

網友發現自己不在家的時候，狗狗一直在房門口等他回來，讓他不禁淚崩。 (圖/取自Tiktok影片)

「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩

2022-02-18 17:57

谷愛凌冬奧閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

2022-02-20 23:25
陽台跟客廳打通，真的好嗎？圖／摘自Pexels

裝潢老師傅提醒「陽台客廳別打通」 4缺點要注意

2022-02-18 11:46
妮可基嫚最新「浮華世界」雜誌封面照片，引來網友奚落。(取材自Instagram)

54歲妮可基嫚扮成「學生妹」被網友聯合吐槽：垃圾

2022-02-17 23:19
美國少女網紅艾娃揭露，身為退休警官的父親羅伯去年夏天擊斃一名帶槍現身家門和和企圖殺死她的跟騷者來龍去脈。取材自Instagram

走火入魔粉絲帶槍跑到少女網紅住處 遭退休警官爸擊斃

2022-02-19 02:46
遊客到了泰國旅遊時，正想要解放卻看見馬桶裡有不明黑影，仔細一瞧竟是亞洲水巨蜥。（影片截圖）

坐馬桶前先看一下…「不明黑影」探頭鑽出 嚇壞情侶

2022-02-23 02:45

超人氣

更多 >
俄烏戰火時間線／俄已發動203次襲擊 烏方稱40軍10平民喪生

俄烏戰火時間線／俄已發動203次襲擊 烏方稱40軍10平民喪生
放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰

烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰
普亭下令出兵烏東 川普預言：中國肯定向台灣動手

普亭下令出兵烏東 川普預言：中國肯定向台灣動手
影／烏克蘭多處遭飛彈空襲 CNN：已造成數百人傷亡

影／烏克蘭多處遭飛彈空襲 CNN：已造成數百人傷亡