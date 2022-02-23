明尼蘇達母付兒1800元 6年不碰社群媒體 他說曾想毀約

明尼蘇達州一位母親付1800元給兒子，要求六年內遠離Instagram、臉書(Facebook)或其他社群媒體。示意圖非本人。（Getty Images）

明尼蘇達州 一位母親多年前為了讓12歲兒子免受社群媒體 之害，苦思獨特辦法，她付1800元給兒子，要求六年內遠離Instagram、臉書(Facebook)或其他社群媒體，在沒有額外壓力下享受青少年時光；這個六年之約本月19日屆滿。

這位母親洛娜‧克萊夫薩斯(Lorna Klefsaas)說，她有四個孩子，看到社群媒體帶給他們壓力、焦慮和受傷的感覺，因此想方設法要讓最小的兒子西弗特(Sivert)免受其害。

克萊夫薩斯對兒子提出一個金額，數目字是他可重返社群媒體的年齡─18歲；西弗特當年馬上同意；19日，西弗特滿18歲，母子間的約定隨之終結。

西弗特說，12歲時覺得1800元很多；接受母親設定的挑戰前，他只有一個Snapchat 帳戶，之後便刪除；他覺得遠離社群媒體其實不難。

西弗特坦承曾想毀約，例如認識新朋友且唯一聯繫管道是Snap時便遇上困難，還有些時候錯過一些笑話、沒跟上抖音平台的流行趨勢，但總可找到克服方法，朋友也讓他不脫節。

西弗特目前有Snapchat和Instagram帳戶；他說，這次挑戰讓他看到朋友們被社群媒體消費，發現人們在社群媒體上很刻薄、對他人造成傷害。

研究人員和新聞媒體充分紀錄社群媒體對年輕人的負面影響，包括引發嫉妒和抑鬱、助長網路霸凌、傳播自殺念頭；但另有研究表明，人們在社群媒體誠實展示自己時，往往感受更多社會支持、有助減壓。

西弗特說，社群媒體很棒，但生活中有其他更重要的事情，離開一下不成問題。