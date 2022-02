影／英盧西葡法德「6聲道」連線播報 美聯社記者暴紅

烏克蘭與俄羅斯之間戰雲密布,成為各國媒體關注焦點。美聯社記者克勞瑟(Philip Crowther)近日在烏國首都基輔進行現場連線時,先後用6種不同語言報新聞。他將畫面剪輯與合併後上傳推特 ,隨即在網路爆紅。

每日郵報報導,今年41歲的克勞瑟出生於盧森堡,父親是英國人、母親是德國人。根據領英上的簡歷,他曾短暫任職於烏拉圭《國家報》(El Pais Uruguay),並在《France 24》頻道擔任記者與主播,於2011年改往美國華府發展,曾任《France 24》白宮 特派記者,並以自由特派記者身分效力於法國國際廣播電台(RFI)及盧森堡公共服務廣播電台《radio 100,7》,2019年3月起擔任美聯社國際加盟記者(International Affiliate Reporter)。

通曉多種語言的克勞瑟最近一直在基輔,為世界各地的新聞台報導烏俄局勢發展。從克勞瑟在自己推特發布的一分鐘新聞畫面影片可見,他以基輔自由廣場(Freedom Square)為背景,用英語、盧森堡語、西班牙語、葡萄牙語、法語和德語進行現場新聞播報。

Six-language coverage from #Kyiv with @AP_GMS. In this order: English, Luxembourgish, Spanish, Portuguese, French, and German. pic.twitter.com/kyEg0aCCoT