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烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

外帶剩菜隔夜吃 19歲男染病雙腿截肢 手指也沒保住

影／英盧西葡法德「6聲道」連線播報 美聯社記者暴紅

編譯周辰陽／綜合報導
烏克蘭與俄羅斯之間戰雲密布，美聯社記者克勞瑟近日在基輔進行現場連線時，先後用英語、盧森堡語、西班牙語、葡萄牙語、法語和德語等6種不同語言報新聞。他將畫面剪輯與合併後上傳推特，隨即在網路爆紅。（翻攝自推特）
烏克蘭與俄羅斯之間戰雲密布，美聯社記者克勞瑟近日在基輔進行現場連線時，先後用英語、盧森堡語、西班牙語、葡萄牙語、法語和德語等6種不同語言報新聞。他將畫面剪輯與合併後上傳推特，隨即在網路爆紅。（翻攝自推特）

烏克蘭與俄羅斯之間戰雲密布，成為各國媒體關注焦點。美聯社記者克勞瑟（Philip Crowther）近日在烏國首都基輔進行現場連線時，先後用6種不同語言報新聞。他將畫面剪輯與合併後上傳推特，隨即在網路爆紅。

每日郵報報導，今年41歲的克勞瑟出生於盧森堡，父親是英國人、母親是德國人。根據領英上的簡歷，他曾短暫任職於烏拉圭《國家報》（El Pais Uruguay），並在《France 24》頻道擔任記者與主播，於2011年改往美國華府發展，曾任《France 24》白宮特派記者，並以自由特派記者身分效力於法國國際廣播電台（RFI）及盧森堡公共服務廣播電台《radio 100,7》，2019年3月起擔任美聯社國際加盟記者（International Affiliate Reporter）。

通曉多種語言的克勞瑟最近一直在基輔，為世界各地的新聞台報導烏俄局勢發展。從克勞瑟在自己推特發布的一分鐘新聞畫面影片可見，他以基輔自由廣場（Freedom Square）為背景，用英語、盧森堡語、西班牙語、葡萄牙語、法語和德語進行現場新聞播報。

克勞瑟上傳的影片為他贏得大批新粉絲，觀看數至23日中午接近1800萬，轉推次數達4.1萬，並有15.6萬網友點讚，還有超過4500則留言。眾多網友對克勞瑟能流利說出那麼多種語言大為嘆服，留言稱「驚人」、「真的太棒了」、「這傢伙可能是某種兼職超級間諜」、「應該拿6份薪水」及「好啦，盧森堡語只是在炫耀」。

這一隻影片據報也為克勞瑟贏得一批女粉絲，各國網友紛紛用母語大呼戀愛了，「天哪，這男人結婚了沒？如果他單身，我能在哪遞出申請表？」

推特 白宮 間諜

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