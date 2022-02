做善事救人卻收荒唐帳單 美國男子捐腎被醫院逼繳1.3萬

美國男性馬林(Elliot Malin)在收到阿姨的求救信後,決定捐腎臟給腎功能衰竭的28歲表弟克萊恩(Scott Kline)。豈料馬林的善舉導致他收到美金1萬3064美元的帳單。

外媒報導,克萊恩的母親四處奔走尋找合適捐贈者卻未果。馬林見狀同意捐出自己的腎臟,並在4個月後,確認他與表弟的腎臟是匹配的。

克萊恩急須動手術 ,但沒有接受透析(dialysis,透析可用來救助喪失腎功能的病人,台灣俗稱「洗腎」)。2021年7月兩人在德州一家醫療中心進行手術。

術後馬林在同年9月收到了巨額的醫療費 用帳單,要求他支付克萊恩的手術和術後復元費用。在美國,醫療費用不該由捐贈器官者支付,而會由受捐贈者的保險支付。

馬林通知了醫院,但1個月後,他收到第2份繳款通知。接著12月6日,提供麻醉服務的醫療單位北極星麻醉醫療集團(NorthStar Anesthesia,暫譯)寄給他1份文件,上頭寫著:「最後通知!您遲付欠款,若不立即繳款,我們將逕行收款。」

馬林對帳單感到惱火,同時擔心自己的信用出現問題。馬林說他盡力讓克萊恩完全置身事外,「他有很多事情要做,他的康復比我的困難。且由於疫情,他被困在室內。所以我沒跟他說很多,不想給他壓力。」

馬林上社群 平台抱怨北極星麻醉醫療集團的疏失,引發網友熱烈討論。北極星麻醉醫療集團最後終於發現,1萬3064美元醫療帳單是因為寄發帳單程序疏失而誤發給馬林,首席財務官事後向馬林發送了一封道歉郵件,承諾未來會改善行政流程。

馬林慶幸最終問題圓滿解決,也很開心幫到表弟。他表示:「我喜歡我的表弟。希望他健康。」

Elliot Malin just wanted to save his cousin's life, but then the $13,064 bill came, charging him for donating his kidney.



The issue, while corrected, says a lot about our medical system. @AnjeanetteDamon has the story from @propublica's Southwest team.https://t.co/oCgnqbJoGh