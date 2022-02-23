我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

外帶剩菜隔夜吃 19歲男染病雙腿截肢 手指也沒保住

做善事救人卻收荒唐帳單 美國男子捐腎被醫院逼繳1.3萬

編譯中心／綜合報導
美國男性馬林捐腎後，竟收到36萬賬單。（取材自推特）
美國男性馬林捐腎後，竟收到36萬賬單。（取材自推特）

美國男性馬林（Elliot Malin）在收到阿姨的求救信後，決定捐腎臟給腎功能衰竭的28歲表弟克萊恩（Scott Kline）。豈料馬林的善舉導致他收到美金1萬3064美元的帳單。

外媒報導，克萊恩的母親四處奔走尋找合適捐贈者卻未果。馬林見狀同意捐出自己的腎臟，並在4個月後，確認他與表弟的腎臟是匹配的。

克萊恩急須動手術，但沒有接受透析（dialysis，透析可用來救助喪失腎功能的病人，台灣俗稱「洗腎」）。2021年7月兩人在德州一家醫療中心進行手術。

術後馬林在同年9月收到了巨額的醫療費用帳單，要求他支付克萊恩的手術和術後復元費用。在美國，醫療費用不該由捐贈器官者支付，而會由受捐贈者的保險支付。

馬林通知了醫院，但1個月後，他收到第2份繳款通知。接著12月6日，提供麻醉服務的醫療單位北極星麻醉醫療集團（NorthStar Anesthesia，暫譯）寄給他1份文件，上頭寫著：「最後通知！您遲付欠款，若不立即繳款，我們將逕行收款。」

馬林對帳單感到惱火，同時擔心自己的信用出現問題。馬林說他盡力讓克萊恩完全置身事外，「他有很多事情要做，他的康復比我的困難。且由於疫情，他被困在室內。所以我沒跟他說很多，不想給他壓力。」

馬林上社群平台抱怨北極星麻醉醫療集團的疏失，引發網友熱烈討論。北極星麻醉醫療集團最後終於發現，1萬3064美元醫療帳單是因為寄發帳單程序疏失而誤發給馬林，首席財務官事後向馬林發送了一封道歉郵件，承諾未來會改善行政流程。

馬林慶幸最終問題圓滿解決，也很開心幫到表弟。他表示：「我喜歡我的表弟。希望他健康。」

手術 醫療費 社群

上一則

凱特王妃ZARA紅外套再度亮相 拍賣網已快翻3倍價

下一則

影／英盧西葡法德「6聲道」連線播報 美聯社記者暴紅

延伸閱讀

美國上海總商會 慶冬奧圓滿

美國上海總商會 慶冬奧圓滿
傳美國邀台灣加入制裁俄國行列 將限制對俄出口半導體

傳美國邀台灣加入制裁俄國行列 將限制對俄出口半導體
金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯
美國制裁俄羅斯「拜普會」破局、外長會面也取消

美國制裁俄羅斯「拜普會」破局、外長會面也取消

熱門新聞

網友發現自己不在家的時候，狗狗一直在房門口等他回來，讓他不禁淚崩。 (圖/取自Tiktok影片)

「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩

2022-02-18 17:57

谷愛凌冬奧閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

2022-02-20 23:25
陽台跟客廳打通，真的好嗎？圖／摘自Pexels

裝潢老師傅提醒「陽台客廳別打通」 4缺點要注意

2022-02-18 11:46
「百靈果News」主持人凱莉日前和8名年輕男子泡野溪溫泉，但網友大歪樓，紛紛問照片中的左一男在水中握的是什麼？ （截圖自臉書粉專「凱莉蹲下去」）

女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓

2022-02-11 04:06
妮可基嫚最新「浮華世界」雜誌封面照片，引來網友奚落。(取材自Instagram)

54歲妮可基嫚扮成「學生妹」被網友聯合吐槽：垃圾

2022-02-17 23:19
美國少女網紅艾娃揭露，身為退休警官的父親羅伯去年夏天擊斃一名帶槍現身家門和和企圖殺死她的跟騷者來龍去脈。取材自Instagram

走火入魔粉絲帶槍跑到少女網紅住處 遭退休警官爸擊斃

2022-02-19 02:46

超人氣

更多 >
華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中

華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中
陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方

陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方
台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人

台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人
金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯
烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創