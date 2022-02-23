擊敗世界第一棋手 印度16歲西洋棋神童再受國際關注

印度青少年西洋棋大師普拉格南德哈（左）22日在錦標賽中戰勝世界排名第一的卡爾森，引起國際關注。（Getty Images）

印度 青少年西洋棋大師普拉格南德哈（Rameshbabu Praggnanandhaa）22日在錦標賽中戰勝世界排名第一的卡爾森（Magnus Carlsen），引起國際關注。

根據報導，普拉格南德哈2016年以10歲的年紀成為史上最年輕的國際西洋棋特級大師，他在21日晚間展開的「Airthings Masters」國際快速西洋棋錦標賽中擊敗世界排名第一、現年31歲的卡爾森，賽後普拉格南德哈平靜地表示「現在該睡覺了，我不覺得我會在凌晨2時半吃晚飯」。

曾5度奪下世界冠軍、被譽為印度最偉大的國際西洋棋選手阿南德（Viswanathan Anand）也在推特 上恭喜後輩，表示「永遠為我們國家的才華感到自豪！對普拉格南德哈來說是美好的一天」。

Always proud of our talents! Very good day for @rpragchess https://t.co/vIcFUwAzmZ — Viswanathan Anand (@vishy64theking) February 21, 2022

卡爾森21日曾表示自己仍受到感染新冠病毒的後遺症，表示「今天好很多了，但前幾天我感覺自己沒有任何精力，也很難集中注意力」。

普拉格南德哈的教練拉梅許（RB Ramesh）坦言選手過去6個月的成績不太穩定，但仍強調「這場勝利很重要，擊敗國際西洋棋歷史上最強大的棋手之一對他來說是個重要的時刻」。