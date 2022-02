擊敗世界第一棋手 印度16歲西洋棋神童再受國際關注

印度 青少年西洋棋大師普拉格南德哈(Rameshbabu Praggnanandhaa)22日在錦標賽中戰勝世界排名第一的卡爾森(Magnus Carlsen),引起國際關注。

根據報導,普拉格南德哈2016年以10歲的年紀成為史上最年輕的國際西洋棋特級大師,他在21日晚間展開的「Airthings Masters」國際快速西洋棋錦標賽中擊敗世界排名第一、現年31歲的卡爾森,賽後普拉格南德哈平靜地表示「現在該睡覺了,我不覺得我會在凌晨2時半吃晚飯」。

曾5度奪下世界冠軍、被譽為印度最偉大的國際西洋棋選手阿南德(Viswanathan Anand)也在推特 上恭喜後輩,表示「永遠為我們國家的才華感到自豪!對普拉格南德哈來說是美好的一天」。

