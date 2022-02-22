20220222周二+農曆正月22 「最有愛一天」結婚領證大爆滿

2022年2月22日，不僅是星期二，還是中國農曆壬寅虎年正月二十二。因數字「2」與「愛」諧音，網民戲稱「20220222」為「最有愛」的一天；中國各大城市結婚人數大增。（Getty Image）

2022年2月22日，不僅是星期二，還是中國農曆壬寅虎年正月二十二。因數字「2」與「愛」諧音，中國網民戲稱「20220222」為「最有愛」的一天。線上，網民齊嘆「奇妙的緣分」，線下，中國各大城市新人扎堆領證。

「愛」的濃度爆表背後，折射出民眾日漸重視「儀式感」。

「2個月前，我就關注到了20220222，覺得這一天結婚很有意思，以後可以記得牢牢的。還有比我更誇張的，兩年前就開始準備。」在重慶市沙坪壩區民政局婚姻登記處，30歲的蕭雅玲將結束十年愛情長跑。

「為將儀式感拉滿」，她提前準備了一束由白色鬰金香、馬蹄蓮組成的手捧花，媽媽緊隨其後，挎著相機等待記錄女兒的幸福瞬間。

在廣州，儘管天氣持續陰雨寒冷，仍抵擋不住新人們結婚登記的熱情。當日9時，在廣州市越秀區民政局婚姻登記處，不少新人排起了隊。廣州市民政局稱，當天的婚姻登記預約量高達1683對，遠超日常預約量的2倍，是近五年來單日最高預約量。

等候辦理登記的李先生說，自己工作生活在廣州，選擇在廣州辦理跨省市婚姻登記，婚姻登記處還專門安排了志願者協助新人們合影留念，雖然親友們沒到現場，但也能通過照片分享他們的喜悅。

為應對寒冷天氣，強化高峰日服務措施，廣州各區婚姻登記處開放結婚登記頒證服務區，增設臨時等候大廳或在戶外搭設避雨帳篷，做好人員分流工作和防寒保暖工作。

「今天這個日子對我和愛人來說很有意義，選擇今天領證，希望我們之間的愛意能長長久久。」在廣西柳州，付豪、李春燕兩人早上8時許到達婚姻登記分中心，足足等待了一個半小時才完成婚姻登記。

因日期的特殊意義，22日廣西各地的婚姻登記預約數量呈現高峰。據瞭解，當天南寧市預約婚姻登記的新人已經超過300對，相較往日預約數量增長5到8倍。

「在中國的傳統觀念中，數字的意義往往會更加重要，比如5月20日、9月9日等都是熱門的結婚日。相反，像一些西方具有浪漫意義的節日，比如情人節、聖誕節 等，中國民眾目前選擇將其作為婚姻登記日的熱度不是很高。」柳州市城中區民政局副局長鄭藹新表示。

「考研上岸」「平安順遂」「好事成雙」……藉著「20220222」的東風，網民紛紛為「愛」點讚，截至22日14時，中國社交平台上「最有愛日」相關話題閱讀量已近8億。

有學者認為，儀式感是人們表達內心情感最直接的方式，讓某一天與其他日子不同、某一刻與其他時刻不同，這是民眾對品質生活、精神世界的更高要求。亦有網民表達，儀式感更多的是一種生活態度，正如「生活需要儀式感，就像平凡的日子需要一束光」。