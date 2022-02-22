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致敬老爸多年前經典照 貝克漢小兒子帥露8塊肌

記者吳曉涵／綜合報導
大衛貝克漢和維多利亞貝克漢夫婦的小兒子克魯茲最近登上知名i-D雜誌，複製老爸年輕時的經典照片。（取材自Instagram）
大衛貝克漢和維多利亞貝克漢夫婦的小兒子克魯茲最近登上知名i-D雜誌，複製老爸年輕時的經典照片。（取材自Instagram）

大衛貝克漢（David Beckham）和維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）夫婦育有三兒一女，每個子女都遺傳爸媽的高顏值，一家六口的一舉一動都是焦點，擁有許多粉絲。繼大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）玩攝影和秀廚藝、次子羅密歐網足壇和時尚圈發展後，向來低調的小兒子克魯茲（Cruz Beckham）也開始有越來越多的曝光機會，最近更登上知名i-D雜誌，複製老爸年輕時的經典照片！爸媽也驕傲在Instagram分享一系列照片，儼然是兒子的超級粉絲！

剛過17歲生日的克魯茲，這次在i-D封面照中染了一頭粉紅髮，寸頭造型非常帥氣。而他將牛仔褲退至小腿大露內褲的打扮其實是向老爸在2000年初期拍攝過的照片致敬，兩組照片時隔多年但都是出自攝影師Steven Klein之手，父子兩人也都留著寸頭，但畢竟克魯茲才十七歲，對比之下，雖然克魯茲的8塊肌明顯練得好很多，網友們大多還是認為老爸的帥是無法超越的經典。

這次是克魯茲第一次登上雜誌封面，但不是第一次拍攝時尚照，之前他也曾和知名攝影師Justin Campbell合作，拍了幾組穿搭照。家裡兩個哥哥各有專長，而擁有好歌喉的克魯茲則是想像媽媽一樣成為歌手。雖然帥氣度目前還無法勝過老爸，但反正還那麼年輕，相信再過幾年貝克漢家的老三應該也會成為另一位少女殺手。

克魯茲貝克漢最近登上知名i-D雜誌。（取材自Instagram）
克魯茲貝克漢最近登上知名i-D雜誌。（取材自Instagram）
克魯茲貝克漢最近登上知名i-D雜誌。（取材自Instagram）
克魯茲貝克漢最近登上知名i-D雜誌。（取材自Instagram）
克魯茲貝克漢最近登上知名i-D雜誌。（取材自Instagram）
克魯茲貝克漢最近登上知名i-D雜誌。（取材自Instagram）
克魯茲貝克漢最近登上知名i-D雜誌。（取材自Instagram）
克魯茲貝克漢最近登上知名i-D雜誌。（取材自Instagram）
克魯茲貝克漢最近登上知名i-D雜誌。（取材自Instagram）
克魯茲貝克漢最近登上知名i-D雜誌。（取材自Instagram）

克魯茲 攝影 時尚

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