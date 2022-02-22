我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國衛生大臣：俄羅斯「已經開始」侵略烏克蘭

美將宣布對俄羅斯制裁 美駐聯合國大使：俄國需負責

網戀有真愛 他在第4次約會時陪女友生下前任的小孩

聯合新聞網／綜合報導
霍琪絲(左)與西爾維(右)一起撫養霍琪絲跟前男友生的兒子奧力。(取材自Instagram)
霍琪絲(左)與西爾維(右)一起撫養霍琪絲跟前男友生的兒子奧力。(取材自Instagram)

澳洲20歲女性霍琪絲（Alyssa Hodges）懷孕6個多月時透過約會平台認識25歲男性西爾維（Max Silvy）。西爾維在他們第4次約會時陪霍琪絲分娩，現在2人決定一起撫養霍琪絲跟前男友生的兒子奧力（Ollie）。

霍琪絲在分娩當天已懷胎8個月，當時她原本要去機場接西爾維，豈料破水了，最後2人改在醫院相見。霍琪絲持續一周的宮縮，當她生下奧力時，西爾維陪在她身邊。

這對情侶稱這段經歷讓他們的感情更堅定，尤其西爾維在霍琪絲為人母的最初幾周一直支持她，陪她度過最憂鬱的時光，更讓2人擁有革命情感。目前他們已計畫展開一家3口同居生活。

雙方家人最初對這段關係都感到擔憂，但現在都給予祝福。

霍琪絲表示當時使用約會平台時，在個人檔案就明確說明自己懷孕了：「我不想誤導任何人，所以決定開誠佈公。我希望對方確定自己的選擇。西爾維經常出差工作，所以在我分娩之前，我們只見過3次面。」

霍琪絲提到自己宮縮持續了1周。一開始被送回家，再住院4、5天。期間西爾維一直和她在一起，且產後西爾維還特地請了1周的假，陪她一起照顧新生兒。

霍琪絲認為跟西爾維在一起是「此生最棒的決定」，很高興有他相伴。

西爾維則說：「霍琪絲有些特質吸引我的目光。通常我（在約會平台）不會對孕婦傾心，但她不一樣。我其實很焦慮，不像霍琪絲那樣做好心理準備。為人父有太多未知數。但我跟奧力的關係很好。」

@alyssa_jane01 Reply to @tiktokwontstop123 My tinder date was at my birth! 😳 #storytime #birthstory #pregnant #postpartum #birth #mumsoftiktok #motherhood #babies ♬ original sound - Lys

澳洲 機場 畫展

上一則

李政宰、Snoop Dogg都入鏡 GUCCI形象廣告族群大融合

延伸閱讀

搶劫網紅「丟丟妹」叔父 1嫌逃亡半個月自轟亡

搶劫網紅「丟丟妹」叔父 1嫌逃亡半個月自轟亡
台新增本土4例 3例陰轉陽 陳時中：整體疫情收斂中

台新增本土4例 3例陰轉陽 陳時中：整體疫情收斂中
汪小菲、新女友「恩愛證據」被抓包 網一看秒懂：好巧

汪小菲、新女友「恩愛證據」被抓包 網一看秒懂：好巧
扮蝙蝠俠太帥氣 羅伯派汀森：名模女友有「性奮」

扮蝙蝠俠太帥氣 羅伯派汀森：名模女友有「性奮」

熱門新聞

網友發現自己不在家的時候，狗狗一直在房門口等他回來，讓他不禁淚崩。 (圖/取自Tiktok影片)

「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩

2022-02-18 17:57

谷愛凌冬奧閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

2022-02-20 23:25
陽台跟客廳打通，真的好嗎？圖／摘自Pexels

裝潢老師傅提醒「陽台客廳別打通」 4缺點要注意

2022-02-18 11:46
「百靈果News」主持人凱莉日前和8名年輕男子泡野溪溫泉，但網友大歪樓，紛紛問照片中的左一男在水中握的是什麼？ （截圖自臉書粉專「凱莉蹲下去」）

女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓

2022-02-11 04:06
妮可基嫚最新「浮華世界」雜誌封面照片，引來網友奚落。(取材自Instagram)

54歲妮可基嫚扮成「學生妹」被網友聯合吐槽：垃圾

2022-02-17 23:19
美國少女網紅艾娃揭露，身為退休警官的父親羅伯去年夏天擊斃一名帶槍現身家門和和企圖殺死她的跟騷者來龍去脈。取材自Instagram

走火入魔粉絲帶槍跑到少女網紅住處 遭退休警官爸擊斃

2022-02-19 02:46

超人氣

更多 >
帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世

帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世
Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增
新冠病毒不再是焦點 公衛專家擔憂：下一波疫情將難以面對

新冠病毒不再是焦點 公衛專家擔憂：下一波疫情將難以面對
普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」

普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」
CNN：美俄峰會對拜登是巨大風險

CNN：美俄峰會對拜登是巨大風險