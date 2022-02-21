對遠程辦公最友善 兩個城市並列全美第2

華府都會區在「全美遠程辦公友好(remote-friendly)地區」排行榜中與加州舊金山並列第二，有42%的工作機會都提供遠程選擇。（取自Apartment List報告）

疫情之後，全美辦公模式有巨大轉變，其中多數民眾逐漸習慣遠程辦公，或傾向選擇實體與和線上辦公的靈活模式，近日一份報告顯示，華府 都會區在「全美遠程辦公友好(remote-friendly)地區」排行榜中，與加州舊金山 並列第二。

房源網站公寓榜「Apartment List」針對全美各大都會區遠程工作機會比率做出的排行榜顯示，華府有42%的工作機會都提供遠程選擇，名列全美最佳遠程辦公都會的加州聖荷西(San Jose)區，則有多達46%工作提供遠程選項，與華府並列亞軍的加州舊金山灣區(Bay area)，比率也是42%。

該網站也以辦公方式對家庭成本的影響展開調查，對比實體和遠程辦公兩者給民眾帶來的負擔，該報告定義，收入一半以上用於住房支出(包括房貸或租金)的家庭屬於「經濟負擔過重」(severely cost-burdened)，三成以上為「經濟負擔較重」(moderately cost-burdened)。

數據顯示，多數大城市中，遠程辦公和實體工作民眾的生活質量相差甚遠，在華府都會區從事實體工作的民眾中，有25%的家庭屬於經濟負擔較重，而擁有遠程辦公選擇的家庭中，該比率降至15%；大華府「經濟負擔過重」的家庭中，從事實體工作的民眾是可遠程辦公者的兩倍，他們的生活更窘迫，選擇也較少。

報告指出，華府都會區、紐約市、丹佛(Denver)等大城市，遠程和實體辦公民眾之間的生活質量差距顯著，且有繼續分化的趨勢，貧富差距將因此更嚴重；能提供遠程選擇的職業，收入一般都比僅能實體工作的崗位收入高得多，但也有部分例外，例如醫護工作者。

數據顯示，華府都會區能提供遠程辦公選擇的職位，年薪平均中位數達8萬5000元，比僅能選擇實體工作者高出兩倍多；實體工作除了薪資相對較低之外，民眾還需額外支付通勤費用，偶爾也會在飲食上有額外支出。