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川普社群平台Truth Social上線 下載量稱冠但無法登入

編譯季晶晶／綜合外電
川普的新社群媒體應用程式Truth Social周一正式上線。（路透）
川普的新社群媒體應用程式Truth Social周一正式上線。（路透）

前美國總統川普的新社群媒體應用程式「Truth Social」周一正式上線，試圖在他2024年可能再度出馬爭奪白宮寶座前，建立一個足以與推特和臉書抗衡的保守派平台。因下載量大，一度無法登入。

川普在2016年競選期間和四年總統任內，大量頻繁地使用社群媒體，甚至跳過傳統的訊息頻道，但在川普支持者2021年1月6日侵入美國國會後，推特、臉書和Alphabet的YouTube全都封殺他。川普為對抗所謂的「大科技公司暴政」，去年成立了新創企業「川普媒體科技集團」（TMTG），Truth Social是該集團推出的眾多品牌之一。

根據Sensor Tower的數據，Truth Social在美國的行動下載次數高居蘋果應用程式商店榜首， 勝過Wordle和TikTok等高人氣應用程式。

但這款應用程式周一也遭遇一些技術問題。部分用戶收到錯誤訊息，無法登入。已成功註冊的用戶可能被告知：「因為需求量大，我們將您置入等候名單。我們愛您，對我們來說，您不只是一個數字。」

除了Truth Social之外，TMTG去年在公開說明書裡表示，可能成立一家與Netflix和迪士尼競爭的娛樂公司、一個與美國有線電視電聞網（CNN）打對台的新聞頻道，以及在雲端運算領域挑戰亞馬遜和Google的企業。

現年75歲的川普近幾個月一直在籌款，並在共和黨核心勢力區舉辦造勢活動，儘管他還沒有明確表示是否出戰2024年大選。

川普 社群媒體 臉書

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