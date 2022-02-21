藍眼淚比基尼美照驚艷全網 攝影高手曝絕佳位置與技巧

金門一位簡姓女子身著比基尼衝出藍眼淚的美照驚艷各界。(圖：讀者提供)

身著比基尼衝出藍眼淚美照驚艷各界，照片中的簡小姐表示，自己關注藍眼淚動態很久了，一直期待哪一天能有美美合照；攝影高手許進西分析，若只是要簡單拍攝藍眼淚並不難，但若要拍出大自然感，則要到特定沙灘，簡小姐的創意及勇氣令人相當佩服。

金門藍眼淚是知名自然美景，近日剛好大爆發，不過適逢寒流來襲，金門有名簡姓女子身著比基尼泳裝從水中跳出，藍點星光、如絲綢般的光線瞬間在她周圍噴發，照片在網路傳開後引發熱議。

簡小姐說明，自己之前在網路社團看到藍眼淚照片後，一直期待哪一天能跟藍眼淚合照，也時刻關注藍眼淚動向，而就在20日清晨1時得知有藍眼淚消息，就火速趕往現場，雖然當時氣溫僅6度，但仍決定穿比基尼下水拍照。

簡小姐表示，自己平時就有運動習慣，當天有幾位游泳 高手陪同，且照片是在岸邊的樓梯拍下，基本上沒有安全問題，建議一般人還是不要輕易嘗試，除水質問題外，也有環境安全的考量，希望有關單位未來能規畫及提供安全的遊憩場域，並更加珍惜這樣特殊的觀光 資源。

許進西分析，藍眼淚在聚集時，即便是人體大動作，手機 也能清楚拍到人體及藍眼淚美景，簡小姐應該就是利用聚集時再大幅擾動，而拍出美照，真的對她的創意及勇氣感到佩服。

許進西指出，初學者要拍攝藍眼淚，只要在藍眼淚聚集處撥個水就會閃閃發亮；進階者若要追逐藍眼淚、拍攝大自然風格的美景，則可以到金門成功沙灘、后湖沙灘等地，但呼籲民眾拍攝時還是安全最重要。