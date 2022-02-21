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史上最重1.18萬克拉「蛋白石」 拍出14.3萬元

編譯林梅婕／綜合20日電
一個重達1萬1800克拉的史上最重蛋白石，20日在阿拉斯加頂級拍賣與鑑定中心以14萬3750元拍賣。(美聯社)
一個重達1萬1800克拉的史上最重蛋白石，20日在阿拉斯加頂級拍賣與鑑定中心以14萬3750元拍賣。(美聯社)

阿拉斯加頂級拍賣與鑑定中心(Alaska Premier Auctions & Appraisals)日前接獲一項極為稀有的物品，一個重達1萬1800克拉的蛋白石(Opal)，號稱全球史上最重、被命名為「來自澳洲的亞美利加」(Americus Australis)的寶石，20日以14萬3750元成功拍賣。

據稱，這顆稀有寶石比磚頭還大塊；在接獲物品前，估價師克萊恩(Nick Cline)表示：「雖然我很懷疑，但我也非常興奮。」

過去幾年「來自澳洲的亞美利加」一直被專門挖掘金礦的專家勃蘭特(Fred von Brandt)收藏，勃蘭特家族多年來也一直都從事寶石和稀有岩石的商業活動；該寶石已被切成兩半，勃蘭特解釋，幾十年前要鑑定寶石的品質都必需將石頭切開。

勃蘭特表示，家族於1950年間取得寶石，當時是勃蘭特的祖父向一名澳洲寶石商人奧特曼(John Altmann)所購買；之後的幾十年寶石都交由勃蘭特的父親蓋伊‧勃蘭特(Guy von Brandt)秘密保管，直到最近蓋伊認為「寶石藏的夠久了，是時候讓世人評估它有多大的價值」。

勃蘭特家族深根於加州，1980年以前都一直在加州舉辦各種寶石的展覽；後來蓋伊開始涉足家具事業，幾年後又搬到俄勒岡州，過程中寶石都一直被安全且秘密地藏著。

一年多前勃蘭特帶著寶石來到阿拉斯加，並評估要如何販售；最終他選擇阿拉斯加頂級拍賣與鑑定中心，因為他認為比起大型拍賣會，新成立的公司對寶石的關注會更多。

克萊恩也指勃蘭特家族確實擁有寶石的所有權及出處文件，為了查證寶石的來源，克萊恩還親自聯繫奧特曼的孫女費歐娜‧奧特曼(Fiona Altmann)，她也證實祖父留有寶石的照片及當年的手寫紀錄。

拍賣公司計畫將寶石的起標價定在12萬5000元，希望盡可能降低無法售出的風險，同時獲得最大的關注；不過當初的目標價是訂在25萬至35萬元。

拍賣 澳洲 加州

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