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老公手機出現沒見過「抱抱、親吻貼圖」她抓出外遇鐵證

編譯中心／綜合報導
網友發現老公的LINE置頂欄位有愛心貼圖。（路透）
網友發現老公的LINE置頂欄位有愛心貼圖。（路透）

通訊軟體LINE設有多元貼圖，為方便用戶使用，曾用過的貼圖會出現在置頂欄位。有網友發現，平常不傳貼圖的老公的LINE置頂欄位中，竟有多個她未曾收過的愛心貼圖，但老公堅持他不曾傳這些圖給任何人。其他網友表示，重新下載LINE的話，置頂欄位會是空的，不可能有不曾使用過的貼圖，斷言該網友老公肯定有鬼。

一名網友在論壇發文表示，她知道老公手機密碼，老公也願意讓她看手機，不過她平常都懶得查手機，近日為了回覆群組訊息才使用了老公手機，想不到在LINE置頂欄位中，意外發現許多她不曾收過的「愛心貼圖」，包括抱抱、親吻、害羞、晚安等貼圖都有。

該網友質問老公，但他堅持不曾傳這些貼圖給任何人，不知道為何會出現在使用紀錄裡，然而老公手機版及電腦版的LINE訊息都相當乾淨，她懷疑可能事先刪除可疑訊息，老公也認為她在無理取鬧。

其他網友紛紛表示，該網友老公肯定有鬼，有網友留言「常用才會出現在那，我之前重載line的App，是全新的狀態下置頂那區都沒貼圖，我有跟別人聊天用貼圖後，就出現在置頂那塊了」。

該網友事後更新留言表示，「我從通話紀錄挖到他在去接小孩的路上跟同事有講過一次15分鐘的電話，明天會拆行車紀錄器看內容，另外一次是初五去公司拜拜完以後連續打2通給她，但對方沒接，他說他不記得有打給她」。

該網友說，可疑女子是老公同事，但老公堅持他們什麼都沒做，「對方知道他有妻小但不在意，有邀我老公出去但他拒絕了，他說他們對話很單純都沒有聊性，就是對方一廂情願會說他很帥什麼的而已」。其他網友直呼「根本就是外遇了」、「噁心，再裝啊」。

該網友今日再度更新留言表示，昨晚原打算以老公手機傳貼圖給可疑的女同事，想不到這次跳出來的是愛心、親吻、性暗示的「表情符號」，而對方已讀不回，她懷疑老公可能已經告知對方了。

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