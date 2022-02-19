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冬季風暴肆虐英國 民眾改上網看「飛機鬥強風」

編譯周辰陽／即時報導
航迷戴爾的《Big Jet TV》YouTube頻道在「尤妮絲」肆虐英國南部各處之際一舉衝破同溫層，英超切爾西足球俱樂部跟網飛都轉推他發布的影片。圖為《Big Jet TV》1月31日串流直播一架放棄降落的英國航空飛機狀似飛機撞到跑道的暴紅影像。路透/Big Jet TV
航迷戴爾的《Big Jet TV》YouTube頻道在「尤妮絲」肆虐英國南部各處之際一舉衝破同溫層，英超切爾西足球俱樂部跟網飛都轉推他發布的影片。圖為《Big Jet TV》1月31日串流直播一架放棄降落的英國航空飛機狀似飛機撞到跑道的暴紅影像。路透/Big Jet TV

冬季風暴「尤妮絲」（Eunice）18日挾著每小時196公里的風速重創英國，各地民眾被告知不要外出，許多人在家避難之餘，也培養出觀看飛機降落串流影像的興趣，讓飛機攝影（Plane spotting）從小眾娛樂變成英國的國民愛好。

CNN報導，就在「尤妮絲」肆虐英國南部各處之際，超過20萬人收看飛機對抗強風和降落倫敦希斯洛機場的串流直播影像，航迷（Avgeek）戴爾（Jerry Dyer）的《Big Jet TV》YouTube頻道在推特英國流行趨勢上升到第二，他在飛機著陸時喊出的一個代表性口號「Bosh」則排到第三。

舉例來說，當戴爾追蹤一架兩次放棄降落（Balked landing）的卡達航空A380飛機進場進行第三次與最後一次降落時，超過23萬人收看他從機場外串流直播與講評，另有超過53000人上《Flight Radar 24》網站追蹤該架A380在倫敦上空盤旋的航路，戴爾自己的網站甚至因為數千人試圖擠進而崩潰，社群媒體則滿是他的「漂亮」（fair play）跟「慢慢來」等「金句」。

戴爾住在希斯洛機場附近，每周三都會進行串流直播。他在2月初告訴CNN，每當遇上惡劣天氣，他就會趕去機場拍攝，1月31日串流直播一架放棄降落的英國航空飛機狀似機尾撞到跑道影像就在網路爆紅。

根據報導，戴爾在風暴「尤妮絲」肆虐期間的串流直播一舉衝破航迷同溫層，連英超切爾西足球俱樂部跟網飛都轉推他發布的影片，還有電視頻道笑稱要給他一個黃金時段結束。

戴爾之前曾表示，「每當出現颳風與風暴天候時，我總是都在希斯洛機場」，也指航迷們因他在狂風暴雨時拍的影像而狂歡，「總是大成功」。他說，「這比起只是看著飛機降落、著陸跟所有這類玩意要更加精采。這是場作戰，不是嗎？這是我們造出上面帶著翅膀的合金浴缸對抗自然力量，我們必須在大自然的風中，控制著它降到地上，這是值得一看的好景象」。

冬季風暴「尤妮絲」18日挾著每小時196公里的風速重創英國，各地民眾被告知留在各...
冬季風暴「尤妮絲」18日挾著每小時196公里的風速重創英國，各地民眾被告知留在各自的住處，許多人在家避難之餘，也培養出觀看飛機降落串流影像的興趣。航迷戴爾的《Big Jet TV》YouTube頻道在推特英國流行趨勢排名第二，他在飛機著陸時喊出的一個代表性口號「Bosh」則排到第三。路透/Big Jet TV

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