日業者推「馬桶造型和菓子」 網友：吃這個需要勇氣

日本網友在推特分享傳統和菓子老店的新商品「馬桶的最中」，不僅外觀，這款和菓子連命名都很貼切。（取材自推特）

日本 一間公司販售一款馬桶造型和菓子，民眾需DIY把紅豆餡擠入「馬桶」內，看起來很有「味道」；不僅外觀，這款和菓子連命名都很貼切，讓日本網友直呼：「吃這個需要勇氣」。

日本時事通信社報導，日本住宅居家及建築材料大廠驪住（LIXIL）所販售的和菓子「馬桶的最中」，已在日本網路上引發話題。

這款和菓子以西式馬桶作為造型、內藏內餡，看起來十分「逼真」，有網友表示，「吃這個需要勇氣」。

「最中」漢字的日文讀音為monaka時，指的是一種日本甜食，泛指外層包覆糯米粉薄皮、內藏內餡的甜點。

「最中」如果日文讀音為saichuu時，意指正在做什麼事。因此，廠商在設計這款和菓子及命名都極具巧思，有一語雙關之意。

一開始販賣這款特殊造型和菓子的地方，是驪住前身之一的衛浴設備和藝術磁磚製造大廠伊奈（INAX）創業地、愛知縣常滑市的INAX博物館 。

他們跟地方老牌和菓子店「大藏餅」共同研發，從2021年6月起把這款馬桶造型和菓子當成「紀念品」，送給線上參觀驪住榎戶工廠的參觀者。

由於此舉大獲好評，所以開始以每個324日圓（約2.8美元）售價公開販售，人氣大爆發。

截至2021年底止，馬桶造型和菓子經常熱銷完售，雖然今年初開始受到疫情 影響，到場參觀的人數減少，但負責人說，如果能對提振地方提供一點幫助將感到榮幸。

根據日本網友在推特上分享的「使用說明書」，在享用前需將「馬桶座」掀開，然後將隨附內餡擠入「馬桶」內。

說明書還「貼心」叮嚀，「在擠入內餡時請勿捲成螺旋狀（笑）」。