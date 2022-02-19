走火入魔粉絲帶槍跑到少女網紅住處 遭退休警官爸擊斃
美國少女網紅艾娃（Ava Majury）跟父母近日接受採訪，揭露身為退休警官的父親羅伯（Rob Majury）去年夏天擊斃一名帶槍現身家門及企圖殺死她的跟騷者（Stalker）來龍去脈。
NBC晨間新聞《Today》與紐時報導，15歲的艾娃是一位社群媒體明日之星，在TikTok擁有超過120萬名跟隨者、在IG也有近31萬粉絲。她在TikTok發布的許多影片是對嘴唱歌（Lip-syncs）跟熱門歌曲舞蹈，瀏覽數常常遠高於10萬，但網紅事業在2021年7月發生可怕轉折：18歲的「痴狂跟騷者」（Obsessive Stalker）賈斯汀（Eric Justin）帶槍現身他們在佛州的住處。
艾娃的父母表示，賈斯汀一直用數百條訊息轟炸女兒的社群媒體帳號。儘管他們一度允許艾娃把2張已經上網的自拍照以300美元賣給賈斯汀，但他隨後開始直接索要露骨照片。羅伯說，「我有個機會真的傳訊給這個人說，『嘿，她還未成年，你必須不能再聯繫她了，我們會通報有關單位的』」。
然而，賈斯汀甚至找上艾娃在新澤西州舊家與佛州新家的朋友，購買她的照片與手機號碼在內的個人資料，還登進一位同學的學校帳號，用寫數學作業交換她的訊息，迫使艾娃取消關注新州與佛州的全部朋友。
退休前是副警監（Police Lieutenant）的羅伯表示，賈斯汀案發當天凌晨帶槍現身時，他就猜想有人想用霰彈槍破門。不過，賈斯汀的槍轟開大門後卡住，把人趕跑的羅伯卻也摔倒在地。羅伯接著回屋內找出手槍，並且直接在大門站崗，不久之後便見到賈斯汀再次現身，隨即朝他開槍。當旭日東昇之時，賈斯汀已處於彌留狀態，最後因傷重不治。
羅伯自陳當時「採取行動與化解威脅」，警方按佛州堅守陣地法（Stand-your-ground Law）視為正當使用致命武力，因此完全沒有受到指控。不過，一家人事後遷往新住處，艾娃則開始在家自學，但也持續社群媒體的活動。羅伯坦言，女兒的網紅事業已經成為性格的一部分，強行禁止也許會對她傷害更大。艾娃自己近日則在IG發文表示，希望這段經歷會成為一個朋友及不同年齡背景網友的教學時刻。
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