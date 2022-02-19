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走火入魔粉絲帶槍跑到少女網紅住處 遭退休警官爸擊斃

編譯周辰陽／即時報導
美國少女網紅艾娃揭露，身為退休警官的父親羅伯去年夏天擊斃一名帶槍現身家門和和企圖殺死她的跟騷者來龍去脈。取材自Instagram
美國少女網紅艾娃揭露，身為退休警官的父親羅伯去年夏天擊斃一名帶槍現身家門和和企圖殺死她的跟騷者來龍去脈。取材自Instagram

美國少女網紅艾娃（Ava Majury）跟父母近日接受採訪，揭露身為退休警官的父親羅伯（Rob Majury）去年夏天擊斃一名帶槍現身家門及企圖殺死她的跟騷者（Stalker）來龍去脈。

NBC晨間新聞《Today》與紐時報導，15歲的艾娃是一位社群媒體明日之星，在TikTok擁有超過120萬名跟隨者、在IG也有近31萬粉絲。她在TikTok發布的許多影片是對嘴唱歌（Lip-syncs）跟熱門歌曲舞蹈，瀏覽數常常遠高於10萬，但網紅事業在2021年7月發生可怕轉折：18歲的「痴狂跟騷者」（Obsessive Stalker）賈斯汀（Eric Justin）帶槍現身他們在佛州的住處。

艾娃的父母表示，賈斯汀一直用數百條訊息轟炸女兒的社群媒體帳號。儘管他們一度允許艾娃把2張已經上網的自拍照以300美元賣給賈斯汀，但他隨後開始直接索要露骨照片。羅伯說，「我有個機會真的傳訊給這個人說，『嘿，她還未成年，你必須不能再聯繫她了，我們會通報有關單位的』」。

然而，賈斯汀甚至找上艾娃在新澤西州舊家與佛州新家的朋友，購買她的照片與手機號碼在內的個人資料，還登進一位同學的學校帳號，用寫數學作業交換她的訊息，迫使艾娃取消關注新州與佛州的全部朋友。

退休前是副警監（Police Lieutenant）的羅伯表示，賈斯汀案發當天凌晨帶槍現身時，他就猜想有人想用霰彈槍破門。不過，賈斯汀的槍轟開大門後卡住，把人趕跑的羅伯卻也摔倒在地。羅伯接著回屋內找出手槍，並且直接在大門站崗，不久之後便見到賈斯汀再次現身，隨即朝他開槍。當旭日東昇之時，賈斯汀已處於彌留狀態，最後因傷重不治。

羅伯自陳當時「採取行動與化解威脅」，警方按佛州堅守陣地法（Stand-your-ground Law）視為正當使用致命武力，因此完全沒有受到指控。不過，一家人事後遷往新住處，艾娃則開始在家自學，但也持續社群媒體的活動。羅伯坦言，女兒的網紅事業已經成為性格的一部分，強行禁止也許會對她傷害更大。艾娃自己近日則在IG發文表示，希望這段經歷會成為一個朋友及不同年齡背景網友的教學時刻。

社群媒體 佛州 退休

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