男售百元「888888連號鈔」網喊到36萬 台銀拍賣價曝光

網友好奇百元鈔連號「FT888888XH」值多少錢。(取材自臉書)

台灣中央銀行印製的每一張鈔票，都會有不同的流水編號，也會有特殊號碼，但在市面上鮮少流通，通常會由央行 進行公開拍賣 ，不過近日有一名幸運網友，意外拿到了一張「FT888888XH」，他po到臉書社團求售，沒想到真的有人出價36萬元(台幣，以下同)面交收購。

有一名網友到臉書「爆廢公社」po了一張台幣百元鈔照片，是特殊號碼「FT888888XH」，他好奇這張能夠賣多少，並且也一並問有沒有收藏家要收。

不少網友看了紛紛回應，「我確定他價值100以上」、「當你缺錢時還是用100元去買東西」、「總算有人有post出有價值的鈔票了」，不過也有人表示「怎麼可能流出市面？」、「這張竟然沒被銀行抽起來」。

但最引人注目的是其中一個留言，簡單地留著「36萬，面交」，原po回應「時間你決定，地點警察 局，一堆人說我P圖那就約警察局，讓警察當證人」，不過最後有沒有真的成交，仍是一個問號。

中央銀行每年都會拍賣特殊號碼鈔券，可以透過台灣銀行網站投標公開拍賣，包含了100元、500元、1000元，底價為面額2倍，央行發行局局長施遵驊表示，從歷年特殊號碼鈔券拍賣結果來看，「888888」最受歡迎，其中100元券在第二期時曾拍出1萬5360元，主要是跟語音8個「發」相近。

施遵驊指出，特殊號碼流通鈔券拍賣，每年原則上兩期，即上、下半年各一期，大致上約為5月及10月，扣除手續費及台銀作業的必要費用後，全數繳交國庫，另根據參加拍賣的收藏民眾反應，以100元券最受歡迎，主要因面額較低、市場需求量大、紅色討喜等。