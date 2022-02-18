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3男抹超厚粉底、穿長裙想「色誘富豪」 警方秒識破

聯合新聞網 / 綜合報導
三名奈及利亞男性以為抹上粉底、身穿長裙就可偽裝阿拉伯女性，沒想到馬上被警方識破。(取材自臉書)
三名奈及利亞男性以為抹上粉底、身穿長裙就可偽裝阿拉伯女性，沒想到馬上被警方識破。(取材自臉書)

有些罪犯會透過變換容貌，試圖避免被警方逮捕，但日前阿拉伯聯合大公國發生一起「假冒身分」案件，有三名來自奈及利亞的旅客「男扮女裝」前往杜拜，他們濃妝豔抹、穿長裙，想要勾引當地富豪，大賺一筆不義之財，沒想到一眼就被員警識破。

臉書一則消息指出，三名奈及利亞男性赴杜拜，穿著阿拉伯女性服飾，還用頭巾包住頭髮，臉上面紗遮住一半的臉孔，看起來十分像阿拉伯女性，但警方一眼識破，要求他們摘下頭巾與面紗，他們被迫拿掉面紗後，整張臉上半部露出的部分，是由化妝品塗抹上去的膚色，跟原本的膚色截然不同，他們的髮型也不是飄逸長髮，而是理平頭的男性。

這三名男性偽裝成阿拉伯女性的動機是為了要來杜拜勾引富豪，謀取不義之財。雖然警方有暫時拘留他們，但最後檢方未提出告訴，外媒則認為，是因為杜拜從沒有發生過類似案件，所以缺乏法律規定跟罪名。

其實假冒身分的案例層出不窮，去年8月，一名塞內加爾22歲男子姆布普（Khadim Mboup）就曾假冒女友身分考大學，還順利考了2天，直到第3天考試才被監考人員抓到，他事後坦白「因為女友覺得英文考試太難，為了她的前途著想，決定假冒身分」，後來他因假冒身分、詐欺考試等遭到逮捕。

三名奈及利亞男性以為抹上粉底、身穿長裙就可偽裝阿拉伯女性，沒想到馬上被警方識破。...
三名奈及利亞男性以為抹上粉底、身穿長裙就可偽裝阿拉伯女性，沒想到馬上被警方識破。(取材自臉書)

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