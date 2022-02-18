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「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發現自己不在家的時候，狗狗一直在房門口等他回來，讓他不禁淚崩。 (圖/取自Tiktok影片)
網友發現自己不在家的時候，狗狗一直在房門口等他回來，讓他不禁淚崩。 (圖/取自Tiktok影片)

不少飼主會很好奇當自己不在家時毛孩都在做什麼，所以會安裝監視錄影器方便自己查看家中狀況，也經常因為這樣發現一些暖心畫面。有網友貼出他透過室內監視器看到的畫面，自家養的狗狗在自己出門後沒多久，就走到門邊一直等待他回來，飼主表示都快看哭了，不少網友直呼「好感動」。

網友「sundaetheblacklab」在Tiktok上貼出一段影片，家裡養了一隻黑色拉不拉多名叫「聖代(Sundae)」，是一隻非常聽話乖巧的狗狗。聖代的主人表示，因為他很好奇當自己不在家的時候聖代都在做什麼，所以就買了一個監視錄影機放在房間裡，某天當他出門時手機收到監視器APP提醒「錄影機感應到動靜」的推播，打開來發現令人感動的畫面。

影片中可以看到聖代在主人出門後，原本趴在床上休息的牠從床上跳下來，在房間裡面到處走動，也許是走到累了，聖代便在門口乖乖坐下，接著就再也沒有離開過門邊，一直等待主人回來。聖代的主人見狀相當感動又難過到幾乎都要哭出來，沒想到他不在的時候狗狗都在等自己，隨後網友走向門邊，聖代也聽到主人回來了，開心的在門邊搖尾巴。

這段影片貼出後至今已吸引超過38萬人觀看，不少網友都相當感動，表示「狗狗真的是人類最好的朋友」、「一直在等待著我們回來，好心疼毛小孩」、「毛小孩要的不多，就只希望你回來能夠好好陪牠玩」。

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