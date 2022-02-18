曼谷由來引熱議 Bangkok指河邊種滿橄欖的地方

曼谷的英文正名新聞掀起熱烈討論，Bangkok的由來也引起民眾興趣。有一種較為可靠的說法是Bangkok代表河邊種滿橄欖的地方，另一種說法則是指靠近河邊的島。美聯社

曼谷的英文正名新聞掀起熱烈討論，Bangkok的由來也引起民眾興趣。有一種較為可靠的說法是Bangkok代表河邊種滿橄欖的地方，另一種說法則是指靠近河邊的島。

泰國 內閣15日通過泰國皇家 學會（Office of the Royal Society）的提案，將泰國首都曼谷的英文名稱從Bangkok正名為Krung Thep Maha Nakhon，不過Bangkok仍然可以繼續使用，也會被承認。

曼谷的英文Bangkok廣為外國人所知，2001年開始Bangkok成為大曼谷區的英文名稱。但泰國人稱呼曼谷不使用Bangkok，而是泰文發音的Krung Thep Maha Nakhon，有些更簡短的則稱Krung Thep。

曼谷正名的新聞在泰國引起熱烈討論，也讓大家開始探討Bangkok這個名字的由來。泰國公視（Thai PBS）報導指出，Bang指的是靠近河岸的地區，曼谷不少地名有Bang的區域都靠近昭批耶河（Chao Phraya River）。

Kok的由來則有兩種說法，第一種說法是kok代表的是Makok，也就是橄欖，Bangkok代表的就是靠近河邊種滿橄欖的區域。

曼谷知名景點黎明寺（Wat Arun）的舊名就是Wat Makok，黎明寺所在地、昭披耶河左岸的吞武里（Thonburi）就是Bangkok這個名字最早出現的區域，吞武里包含大曼谷（Bangkok Yai）和小曼谷（Bangkok Noi）。

另一種說法則是kok代表的是koh，在泰文是島的意思，代表的是曼谷有許多水道穿越，時間久了就從Bangkoh變成Bangkok。

Krung Thep Maha Nakhon則是泰王拉瑪一世（Rama I）建立節基王朝（Chakri Dynasty）後開始在昭披耶河右岸建都，並將首都定名為Krung Thep Maha Nakhon，這是承襲自更早朝代大城王朝的名字。

曼谷的泰文全名非常長，是Krungthepmahanakhon Amonrattanakosin Mahintharayutthaya Mahadilokphop Noppharatratchathaniburirom Udomratchaniwetmahasathan Amonphimanawatansathit Sakkathattiyawitsanukamprasit。

曼谷的泰文全名反映泰國文化受到高棉和印度教文化的影響，意思為「天使 之城，偉大之城，永恆的寶石之城，永不可摧的因陀羅之城，世界上賦予9個寶石的宏偉首都，快樂之城，充滿著像似統治轉世神之天上住所的巍峨皇宮，一座由因陀羅給予、毗濕奴建造的城市」。