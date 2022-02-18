亞利桑納神父26年「講錯關鍵字」數千教徒恐重新受洗

亞利桑納一名神父長期幫信徒施洗時都講錯字。（美聯社）

美國亞利桑納州 鳳凰城1名神父26年來在洗禮中老用錯關鍵字，導致數千名天主教徒可能必須重新受洗。

聖洗是入門聖事中最先領受的一件。而神父艾蘭哥（Father Andres Arango）26年來主持儀式時都說，「我們」（We）因父及子及聖神之名給你付洗，而非梵蒂岡認可的「我」（I）因父及子及聖神之名給你付洗。

鳳凰城主教歐姆斯泰德（Thomas J. Olmsted）說：「並不是社區的人在為某人施洗，並將其納入基督的教會，而是基督，且只有基督，主持所有的聖禮。因此，施洗的是基督。」

教區發言人柏克（Katie Burke）今天告訴法新社，艾蘭哥的錯誤直到2020年年中被發現，那時他已擔任神父超過1/4世紀了。

柏克說：「艾蘭哥神父從他剛開始從事神職時就用錯了字，但直到去年夏天才教區才知道此事。」

「我沒有1995到2021年間受洗的確切人數，但我認為應該有數千人之多。」

柏克表示，錯誤曝光後，艾蘭哥神父便不再繼續他往常的工作，「以全職事工的方式，幫助並彌補受此事影響的人」。

「教區正和艾蘭哥神父及他過去服務的教區合作，通知所有受影響的信眾，並安排重新舉行聖洗聖事。」

許多憂心忡忡的教區居民擔心聖洗無效會影響婚姻，煩惱自己需不需要告解，對此，教區也設立網頁提供相關解答。

聖洗聖事是加入教會的門檻，是各項聖事中最先領受的一件。洗禮儀式中的主要部分，是施行洗禮者在領洗者的頭上倒水或將他浸於水中。