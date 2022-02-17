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54歲妮可基嫚扮成「學生妹」被網友聯合吐槽：垃圾

記者蘇詠智／即時報導
妮可基嫚最新「浮華世界」雜誌封面照片，引來網友奚落。(取材自Instagram)
妮可基嫚最新「浮華世界」雜誌封面照片，引來網友奚落。(取材自Instagram)

54歲的妮可基嫚( Nicole Kidman )向來在觀眾心目中屬於美豔、成熟的實力派，出席各大場合總是目光焦點，但就算常常獲得影視獎項肯定的她，也有搞不定的造型。每年2、3月，「浮華世界」雜誌照慣例會推出「好萊塢特輯」，邀請當時最出風頭或是奧斯卡等大獎提名的話題演員們起拍攝精心打造的封面。今年的封面除了妮可基嫚外，還有要與她一起競爭奧斯卡影后的克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz），以及兩位準影帝安德魯加菲（Andrew Garfield）、班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）和劉思慕等一起拍攝，結果其他人都沒引起太大爭議，唯獨她被網友嫌到不行。

原來她個人的那款封面照，居然穿上類似啦啦隊服裝的短小上衣與裙子，年過半百的資深影后還要裝嫩妹，網友怎麼看怎麼不舒服，加上可想而知的修片，呈現詭異的效果。

有人留言大罵：「妮可基嫚這張照片到底是什麼用意？她向來很搶眼但這簡直是垃圾！我覺得她很優雅、有品味，但這張照片沒有，她值得更好的。」另一位網友罵道：「妮可的體態很好，但這不是她的身體，她的身體一點都不像這樣，他們為什麼要修片？」更有網友甚至嘲諷說修片的技術太差，她看起來簡直像是電玩遊戲裡的人物。

妮可在本屆奧斯卡以「成為里卡多之路」(Being the Ricardos)獲得提名，她扮演傳奇女星露西鮑兒，早先片子還沒推出時，她的扮相就被認為「實在沒有很像露西」，不過她的演技還是受到不少人肯定，因此不僅入圍奧斯卡最佳女主角，得獎的呼聲也不低，卻沒想到本來應該替她強力造勢的「浮華世界」最新封面，目前看來似乎沒有得到該有的效果。

班奈狄克康柏拜區在「浮華世界」雜誌封面上濕身展露體格。(取材自Instagram...
班奈狄克康柏拜區在「浮華世界」雜誌封面上濕身展露體格。(取材自Instagram)
克莉絲汀史都華在「浮華世界」雜誌封面再度展現率性魅力。(取材自Instagram...
克莉絲汀史都華在「浮華世界」雜誌封面再度展現率性魅力。(取材自Instagram)
安德魯加菲的「浮華世界」雜誌封面頗有逗趣感。(取材自Instagram)
安德魯加菲的「浮華世界」雜誌封面頗有逗趣感。(取材自Instagram)
劉思慕演了漫威英雄後在歐美影壇迅速走紅，獲邀與一堆大牌共同拍攝「浮華世界」雜誌封...
劉思慕演了漫威英雄後在歐美影壇迅速走紅，獲邀與一堆大牌共同拍攝「浮華世界」雜誌封面。(取材自Instagram)

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