54歲妮可基嫚扮成「學生妹」被網友聯合吐槽：垃圾

妮可基嫚最新「浮華世界」雜誌封面照片，引來網友奚落。(取材自Instagram)

54歲的妮可基嫚( Nicole Kidman )向來在觀眾心目中屬於美豔、成熟的實力派，出席各大場合總是目光焦點，但就算常常獲得影視獎項肯定的她，也有搞不定的造型。每年2、3月，「浮華世界」雜誌照慣例會推出「好萊塢特輯」，邀請當時最出風頭或是奧斯卡 等大獎提名 的話題演員們起拍攝精心打造的封面。今年的封面除了妮可基嫚外，還有要與她一起競爭奧斯卡影后的克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz），以及兩位準影帝安德魯加菲（Andrew Garfield）、班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）和劉思慕等一起拍攝，結果其他人都沒引起太大爭議，唯獨她被網友嫌到不行。

原來她個人的那款封面照，居然穿上類似啦啦隊服裝的短小上衣與裙子，年過半百的資深影后還要裝嫩妹，網友怎麼看怎麼不舒服，加上可想而知的修片，呈現詭異的效果。

有人留言大罵：「妮可基嫚這張照片到底是什麼用意？她向來很搶眼但這簡直是垃圾！我覺得她很優雅、有品味，但這張照片沒有，她值得更好的。」另一位網友罵道：「妮可的體態很好，但這不是她的身體，她的身體一點都不像這樣，他們為什麼要修片？」更有網友甚至嘲諷說修片的技術太差，她看起來簡直像是電玩遊戲裡的人物。

妮可在本屆奧斯卡以「成為里卡多之路」(Being the Ricardos)獲得提名，她扮演傳奇女星露西鮑兒，早先片子還沒推出時，她的扮相就被認為「實在沒有很像露西」，不過她的演技還是受到不少人肯定，因此不僅入圍 奧斯卡最佳女主角，得獎的呼聲也不低，卻沒想到本來應該替她強力造勢的「浮華世界」最新封面，目前看來似乎沒有得到該有的效果。