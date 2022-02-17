乾隆是「蓋章狂魔」 故宮多幅名畫都見它「足跡」

蘇富比4月在香港將拍賣乾隆御璽「乾隆御覽之寶」，去年在故宮展出引發熱潮的「鎮院國寶─范寬．郭熙．李唐」，其中范寬的《谿山行旅圖》與郭熙的《早春圖》，畫作上統統留下這只印章的「足跡」。（圖：蘇富比提供）

現代人看到欣賞的名畫會用手機「打卡」，但對古代皇帝來說，欣賞的方式是在畫上「蓋章」。若要說歷史上最愛在畫作上蓋章的皇帝，莫過於乾隆皇。蘇富比4月在香港 將拍賣 乾隆御璽「乾隆御覽之寶」，去年在故宮展出引發熱潮的「鎮院國寶─范寬．郭熙．李唐」，其中范寬的《谿山行旅圖》與郭熙的《早春圖》，畫作上都有這只印章的「足跡」。

這只印章來自收藏家吳權。吳權之父為民初政治家吳蓮伯，從1950年代中期到60年代後期，吳權在英國購入超過1000件藏品，涵蓋中國藝術每一個門類，成為其獨特而全面的收藏。蘇富比今年推出「藝萃流芳:吳權博士藏珍」拍賣會，將在紐約、倫敦、香港等地舉行四場專拍。其中4月於香港舉行的春拍，便由這只在無數名畫中留下足跡的「乾隆御覽之寶」領軍。

乾隆有多愛蓋章？他一生製作了1800多個印章、其中500個頻繁使用。故宮收藏的名畫多數逃不了這位「蓋章狂魔」的魔掌，包括王羲之的《快雪時晴帖》、王獻之的《中秋帖》等名畫。乾隆也曾在被送進宮中的《富春山居圖》中瘋狂蓋章，還好後來證明，慘遭乾隆皇印章蹂躪的這幅《富春山居圖》並非真跡。

至於為什麼乾隆特別愛在名畫上蓋章？學者研究，關鍵原因是乾隆年間平定新疆 、擁有大量新疆出產的玉石可製作印章。此外，乾隆也以自己的品味自豪，因此要在宮中收藏的畫作中留下自己鑑賞的紀錄。

蘇富比表示，乾隆御璽「乾隆御覽之寶」採壽山石為材，璽鈕雕刻入微如生。此璽在乾隆年間鈐用於無數古代繪畫之上，如范寬《谿山行旅圖》與郭熙《早春圖》。在藝術市場所見御璽中，論鈐用之頻，無出其右，極其難得。此印估價待詢，但專家認為應有1億港元以上的身價。