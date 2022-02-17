普亭長桌誰做的？西班牙、義大利家具大廠舌戰

俄羅斯總統普亭（左）7日隔著長桌，與造訪莫斯科的法國總統馬克宏對談。這張長桌意外成為眾所矚目的焦點。 路透

烏克蘭前途未卜，全球此刻聚焦緊急磋商、軍力調度、文攻武嚇、高階官員會議，以及…俄羅斯 總統普亭 的長桌。究竟這張5公尺長桌是誰製的？西班牙和義大利 家具商各說各話。

紐約時報報導，普亭與法國總統馬克宏、德國總理蕭茲等國領袖晤談時，就分別坐在這張白色橢圓形長桌的兩端隔桌對話。使這張長桌成為符號學分析主題、無數「迷因」凸顯的哏，如今更成為兩家家具製造商跨國爭執的焦點。

西班牙家具製造商薩拉戈薩（Vicente Zaragozá）周二向廣播電台Cope宣稱，這張長桌是他公司供應的，儘管並非完美無瑕，但目睹長桌讓普亭與馬克宏保持防疫安全距離，「讓我很激動」。

但同時，在義大利北部，經營家族家具製造事業的波洛尼亞（Renato Pologna）表示，他不曉得薩拉戈薩在說啥。他說：「那張桌子是我們做的。我甚至不知道這些人是何許人也。」

波洛尼亞宣稱，他的公司OAK在1995年受委託為克里姆林宮兩層樓供應家具，為時任俄羅斯總統葉爾欽（Boris Yeltsin）打造了這張桌子。OAK在兩年期間提供了木製壁板、門、沙發、桌子和大理石壁爐，就安裝在如今普亭會見外國領袖的會議室和其他房間，以及上層樓也就是總統的私人住所。

波洛尼亞說，這張桌子長20呎（約6公尺），是用風乾處理過的硬櫸木製成，漆上水性塗料，並綴以金箔，光是桌面就重770磅（349公斤）。

薩拉戈薩（紐時記者周三未能採訪到他）則向電台表示，這張桌子「是用砍自阿爾卑斯山的樹木製成，樹種在林蔭處，因為在陽光下生長的樹長得很快」。他宣稱他的公司在2002年至2006年期間供應家具給克里姆林宮。

波洛尼亞則指出，薩拉戈薩不可能製造那張桌子，因為原版長桌的圖片早就收錄在一本2000年在俄羅斯出版的書裡，書中刊出克里姆林宮的照片。他並出示一幅該書的圖片。

克里姆林宮尚未說明此事。

這兩家家具製造商都有一長串履歷。薩拉戈薩的公司曾為前蘇聯其他大客戶製造家具，包括為烏茲別克總統設計用餐室。波洛尼亞則表示，他的公司曾供應家具給馬來西亞蘇丹王宮、阿拉伯王室家族的私人住宅，並且在伊拉克前總統海珊（Saddam Hussein）執政初期為他提供服務。

無論莫斯科這張長桌究竟是誰打造的，對兩位家具商都意義重大。

薩拉戈薩說：「這給我滿足感，曾做了某件重要的事，其餘都不重要了。」

波洛尼亞說：「假如他們能化解這種情況（指烏克蘭危機），那意味這張桌子給他們帶來好運。」