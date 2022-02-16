拍賣史上最巨 15克拉艷彩藍鑽將登蘇富比香港春拍

The De Beers Cullinan Blue是目前拍賣史上最大的豔彩等級藍鑽，估價逾4,800萬美元。圖／蘇富比提供

藍鑽令人神迷嚮往，不僅因為它在已經非常稀有的彩色鑽石中極為罕見，，藍鑽的夢幻色澤亦令人魂牽夢縈。蘇富比宣布將於4月舉辦的香港 春拍上，推出重逾15.10克拉的「DE BEERS 戴比爾斯庫利南瀚宇之藍」（The De Beers Cullinan Blue），不但是拍賣 史上最碩大的艷彩藍鑽，更是美國寶石學院（GIA）所鑑定過最大的內部無瑕階梯式切割艷彩藍鑽，估價逾4,800萬美元。這枚稀世藍鑽今天在紐約蘇富比亮相，隨後於各地巡展，預計也將於拍前到台北展出。

The De Beers Cullinan Blue，重逾15.10克拉內部無瑕豔彩藍鑽，採長方形階梯式切割，估價逾4,800萬美元。圖／蘇富比提供

藍鑽的特有色彩源自於晶體結構中的微量硼元素，是大自然的奇妙奧蹟。The De Beers Cullinan Blue於彩鑽的顏色評鑑準獲得最高的艷彩等級，在GIA評級的藍色鑽石中，僅有少於1%屬此等級。同時，The De Beers Cullinan Blue的淨度屬於「內部無瑕」（Internally Flawless），且是少於0.5%的Type IIb鑽石。

這枚The De Beers Cullinan Blue的原石是於2021年在南非 DE BEERS的傳奇礦區庫利南鑽礦（Cullinan Mine）被發現，是目前為數不多的極稀藍鑽來源之一；2016年4月香港蘇富比以2億4,828萬港元成交的10.10克拉橢圓形艷彩藍鑽「DE BEERS 戴比爾斯千禧瑰寶4」（De Beers Millennium Jewel 4）就是來自於此。

The De Beers Cullinan Blue是目前拍賣史上最大的豔彩等級藍鑽，估價逾4,800萬美元。圖／蘇富比提供

由於鑽石是地球上最堅硬的物質，藍鑽結晶成形更為罕見，切割藍鑽比其他鑽石更富挑戰性。DE BEERS與經驗最豐富的鑽石切割大師之一Diacore攜手合作耗時一年切割及打磨。經典的長方形階梯式切割往往出現在顏色淨度較高的白鑽上，為了能讓彩鑽的顏色顯得更濃郁，很少出現在彩鑽上。鑽石本身的顏色必須比其他切工形狀的鑽石更為濃郁才行，其罕見程度可見一斑。DE BEERS也將為此鑽特別為打造了羽冠造型戒指，贈送予成功得標者。

過去廿年來，僅有屈指可數的重要藍鑽登上拍場。鑽石及寶石每克拉單位價世界拍賣紀錄就是由名為「約瑟芬的藍月」（The Blue Moon of Josephine）的豔彩藍鑽於2015年日內瓦蘇富比創下，這枚12.03克拉枕型切割內部無瑕艷彩藍鑽當時以逾4,846萬美元成交，合約每克拉402萬美元。次高價的豔彩藍鑽則是2016 年於日內瓦佳士得以逾5754萬美元成交的14.62克拉長方形切割VVS1 淨度「The Oppenheimer Blue」。