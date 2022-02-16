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影／大胃王和巨兔比吃沙拉 網譏：派河馬出賽才公平吧

聯合新聞網 / 綜合報導
大胃王跟兔子比賽吃沙拉。取材自推特
大胃王跟兔子比賽吃沙拉。取材自推特

加州沙拉連鎖店Chop Stop日前舉辦一場活動，邀請27歲大胃王網紅蕾娜（Raina Huang）跟一隻名叫哈妮（Honey）、愛吃生菜的巨型兔子大戰，比賽誰能在最短時間內吃最多沙拉。

最後蕾娜10分鐘吃了1.58公斤的沙拉。而哈妮在賽程中疑似因為驚嚇過度，沒有吞下一片生菜。第2隻兔子普拉希絲（Precious）接棒參賽，牠也沒有吃任何生菜。

兔子的飼主解釋，兔子通常會小口小口吃食物。牠們可能會吃大量的食物，但通常要花很長的時間慢慢吃。蕾娜賽後稱這是她生涯中最簡單的一場競賽。

許多網友對這場比賽不以為然，表示：「兔子根本不知道自己參賽了」、「這比賽很可怕且令人尷尬。兔子根本不可能一口氣吃那麼多」、「如果他們想要來一場真正的比賽，那就讓這個人對戰河馬。一隻很餓很餓的河馬」。

加州

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