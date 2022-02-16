影／「飛機上有蛇」真實版 亞航班機驚見牠在燈罩爬行

馬來西亞「亞洲航空公司」傳出「飛機上有蛇」事件，乘客意外在艙內發現一條蛇後，航班最終只能轉降其他機場。取材自推特

馬來西亞「亞洲航空公司」（AirAsia）傳出「飛機上有蛇」事件，乘客意外在艙內發現一條蛇後，航班最終只能轉降其他機場 。

CNN報導，這架航班原定於10日從吉隆坡飛往斗湖，起飛後幾名乘客注意到飛機上有一條活生生的蛇。根據社群媒體 上流傳的一張圖片，這條蛇在飛機的燈罩中爬行。亞航安全總監林良田隨後向CNN表示「這是任何飛機上不時發生、但非常罕見的事件」。

事發當下機長一得知艙內狀況後便決定改降落至古晉市。抵達後該飛機經過薰蒸來將蛇趕走。林良田的聲明指出「機長採取適當的行動，航班盡快安全地飛往斗湖，我們的客人和機組人員的安全和福祉始終是我們的首要任務，他們的安全在任何時候都不會受到任何威脅」。

「飛機上有蛇」事件確實相當少見，但仍有一定發生機率，蛇也會在無意中被帶至飛機上。