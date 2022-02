影／「飛機上有蛇」真實版 亞航班機驚見牠在燈罩爬行

馬來西亞「亞洲航空公司」(AirAsia)傳出「飛機上有蛇」事件,乘客意外在艙內發現一條蛇後,航班最終只能轉降其他機場 。

CNN報導,這架航班原定於10日從吉隆坡飛往斗湖,起飛後幾名乘客注意到飛機上有一條活生生的蛇。根據社群媒體 上流傳的一張圖片,這條蛇在飛機的燈罩中爬行。亞航安全總監林良田隨後向CNN表示「這是任何飛機上不時發生、但非常罕見的事件」。

事發當下機長一得知艙內狀況後便決定改降落至古晉市。抵達後該飛機經過薰蒸來將蛇趕走。林良田的聲明指出「機長採取適當的行動,航班盡快安全地飛往斗湖,我們的客人和機組人員的安全和福祉始終是我們的首要任務,他們的安全在任何時候都不會受到任何威脅」。

「飛機上有蛇」事件確實相當少見,但仍有一定發生機率,蛇也會在無意中被帶至飛機上。

An AirAsia flight from Kuala Lumpur to Tawau was forced to change course after a snake was seen on board.



To avert any untoward incidents involving passengers and crew, the flight was diverted to Kuching.



Here, the reptile is seen moving very slowly behind a translucent panel. pic.twitter.com/dAhCFAlppE