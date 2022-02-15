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居家上班省通勤費 亞特蘭大全美之冠 每人年省4000元

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
疫情期間許多民眾在家上班，不須每日通勤，不僅節省了時間也減少了二氧化碳的排放量。(記者林昱瑄／攝影)
疫情期間許多民眾在家上班，不須每日通勤，不僅節省了時間也減少了二氧化碳的排放量。(記者林昱瑄／攝影)

疫情期間全美許多民眾居家避疫，公司行號也紛紛提供遠距上班的選項，亞特蘭大市受惠於這項彈性措施，平均每名通勤上班族，於去年節省了約4000元交通費，更因此程工減少該市約5700磅的排碳量。

居家上班讓許多人不必再耗費好幾小時塞在車陣中，這些民眾也因此多出了更多的時間和金錢，還減少了因為開車對環境造成的影響。

根據TodayTesting.com使用美國人口普查局和美國汽車協會AAA的數據，分析了全美100個主要城市的通勤時間，結果顯示，亞特蘭大市員工往年平均每天通勤26哩上下班，一整年累積距離達6400哩。而去年因為在家上班，亞城員工平均節省了3987元。另外，由於通勤減少，每人平均也減少排放5700磅的二氧化碳。

這項研究顯示，亞特蘭大居民所節省的金錢與減少的碳排放量，在全美100個城市中排名最高。平均來看，全美員工因在家工作可節省高達2398元的通勤成本，並且可避免排放3428磅的二氧化碳。

並列2021年在家上班而節省的通勤成本與排放量排名第二位的為德州達拉斯與休斯頓，這兩個城市的員工平均節省了3800元通勤費，減少排放的二氧化碳量則達5433磅。

排名第四位至第十位的依序是：鳳凰城、田納西州納許維爾(Nashville)、底特律、阿拉巴馬州伯明翰(Birmingham)、芝加哥、聖路易和北卡夏樂。

完整排名可查看：https://todaytesting.com/commuting-money-saved-map/。

亞特蘭大 在家上班 阿拉巴馬州

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