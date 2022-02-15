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愛彈琴男童意外身亡留下未完成自創曲 眾樂手接棒完成

聯合新聞網 / 綜合報導
12歲愛彈琴男童7個月前靠著YouTube影片，自學彈奏蕭邦及貝多芬曲子。取材自臉書
12歲愛彈琴男童7個月前靠著YouTube影片，自學彈奏蕭邦及貝多芬曲子。取材自臉書

澳洲12歲男童凱恩（Kyan Pennell）月初因不慎夾在家中拖車及大門間身亡。喜歡音樂的凱恩生前創作了不少原創曲子，他的母親艾曼達（Amanda Brierley）在他死後才發現這些未完成的作品，艾曼達將凱恩彈琴影片及自創曲照片發佈到社群平台上，全球許多樂手都深受感動，紛紛依照凱恩的自創曲錄製致敬版本。

艾曼達表示，凱恩是古典樂迷，7個月前靠著YouTube影片，自學彈奏蕭邦及貝多芬曲子。她說從未想過凱恩已經會創作音樂了。

艾曼達提到凱恩在2天家族旅行時聽到琴聲後，便展現出對鋼琴的熱情。他生前已學會彈奏30多首古典音樂，包括蕭邦的《幻想即興曲》和貝多芬的《給愛麗絲》，大多是看YouTube影片學會的。

艾曼達說凱恩想像自創曲是由管樂器和弦樂器演奏出來的，當然包括他心愛的鋼琴。她透露目前已經收到了幾十位音樂家根據凱恩未完成的自創曲，演奏出不同的版本。

昆士蘭交響樂團成員得知凱恩的事蹟，也決定為他的葬禮演奏、錄製他的自創曲。樂團首席大提琴手亨碩（Hyung Suk Bae）上周彈奏了凱恩的自創曲，他指出：「有時音樂只是跟你說話。我起先慢慢彈奏曲子，它聽起來很美、很純粹悅耳。」

艾曼達悲痛表示：「不幸的是，我們從未聽過他演奏自創曲，所以我希望世界能夠為我演奏。我只是希望對他的記憶能從悲慘的事故，轉變成對其他人而言也很美好的事物。」

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